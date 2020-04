De series van week 17: docu over Michael Jordan en Adventure Time-maker komt met trippende animatie

Defending Jacob

Wat als je tienerzoon misschien een moordenaar is? In een nieuwe miniserie van Apple speelt Chris Evans een vader die de onschuld van zijn kind wil bewijzen. Als assistent-officier van justitie komt hij in een lastige spagaat. Ook met Michelle Dockery en J.K. Simmons. Apple TV+, acht afleveringen

The Midnight Gospel

Absurdistische animatieserie uit de koker van Duncan Trussell, de bedenker van Adventure Time. Een ‘ruimtecaster’ bezoekt gesimuleerde werelden en heeft daar diepzinnige gesprekken over drugs, het leven en de dood. The Midnight Gospel is een mix van psychedelische animatie en podcast. Netflix, acht afleveringen.

The Last Dance

Docuserie over basketballegende Michael Jordan en de Chicago Bulls. Centraal staat zijn laatste jaar bij de Bulls, het moeilijke seizoen 1997-1998. Er zijn 106 mensen geïnterviewd, onder wie Barack Obama, die in de eerste aflevering enkel is aangekondigd als ‘voormalig inwoner van Chicago’. Netflix, elke maandag.

Planet of the Humans

Documentairemaker Michael Moore produceerde een documentaire waarin regisseur Jeff Gibbs onderzoek doet naar de fouten die gemaakt zijn in de aanpak van de klimaatcrisis. Hij kijk daarbij ook naar greenwashing door bedrijven die het milieu nog altijd vernietigen. Vanwege de coronacrisis biedt Moore de film een maand lang gratis aan op zijn eigen YouTube-kanaal.