Coronavirus of niet, de Bundesliga wil snel weer gaan voetballen

Bondskanselier Merkel mag dringend waarschuwen tegen te snel versoepelen van de coronamaatregelen, maar het Duitse profvoetbal wil weer spelen. De 36 clubs van de Bundesliga en de tweede divisie streven naar hervatting van de competitie, mogelijk al 9 of 16 mei.

Of de politiek dat zal toestaan is nog de vraag. Daarover kan een besluit vallen op een vergadering van de sportministers van de zestien deelstaten met Merkel op 30 april.

„Als de politiek besluit dat we vanaf 9 mei weer mogen spelen, dan zullen wij er klaar voor zijn”, verklaarde voorzitter Christian Seifert van het verband van profclubs, de Deutsche Fussball Liga (DFL), donderdagmiddag na videoberaad met de Bundesliga en tweede divisie.

Mocht het zover komen, dan zal het gaan om wedstrijden zonder publiek, Geisterspiele ofwel spookwedstrijden. Of die term gelukkig gekozen is om de publieke opinie gerust te stellen of niet, volgens een recente peiling vindt driekwart van de voetbalfans dat de competitie in lege stadions moet worden uitgespeeld.

Maar een aantal supportersverenigingen sprak zich eerder deze maand in een gezamenlijke verklaring tégen spookwedstrijden uit. Een snelle hervatting van de competitie zou getuigen van „minachting tegenover de rest van de samenleving”.

Kritiek

De gretigheid van de voetbalwereld om de draad weer op te pakken stuitte afgelopen dagen op veel kritiek. Waarom zou voor voetbal een uitzondering gemaakt worden, nu een groot deel van het land nog zucht onder inperkingen van hun vrijheidsrechten, verplichte sluiting van hun bedrijf of kinderopvang en iedereen nog zoveel mogelijk moet thuis blijven?

De risico’s zouden ook bij wedstrijden zonder publiek onverantwoord zijn. Voor de betrokkenen, maar ook omdat gevreesd wordt dat fans elkaar thuis of in groepen buiten de deur zullen treffen om de wedstrijden samen te volgen – wat de kans op besmetting weer zou doen toenemen.

Volgens deze week uitgelekt plan van de DFL zouden spelers, trainers en andere stafleden om de drie dagen op corona getest moeten worden. Dat is zelfs voor artsen, verpleegkundigen, personeel in verzorgingshuizen en onderwijzers niet weggelegd. Is het dan wel gepast zoveel tests voor het voetbal te reserveren, klinkt de kritiek.

Duizenden coronatests

Het zou neerkomen op 20.000 tests tot eind van de competitie. Dat mag relatief weinig lijken in Duitsland, waar wekelijks meer dan 250.000 tests worden uitgevoerd. Maar de druk om nog veel meer mensen met coronaverschijnselen te testen is groot.

Het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, ziet geen reden „bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld sporters, routinematig te testen” als zij geen symptomen hebben.

Critici hekelen ook het argument dat de bevolking, nu het leven zo sterk is ingeperkt, behoefte heeft aan een verzetje, aan brood en spelen. „Dood en spelen zou nu een passender uitdrukking zijn”, schrijft Die Zeit in een bijtend commentaar.

Behalve de spelers, trainers, scheidsrechters en alle anderen die bij de spookwedstrijden aanwezig mogen zijn, zouden ook hun naasten extra risico op besmetting lopen. Bovendien zouden de ploegen voor de wedstrijden door het hele land moeten reizen, wat ook weer extra risico met zich meebrengt.

Het uitgelekte plan, een zogenoemd Hygiëneconcept, voorziet dat per wedstrijd maximaal 300 mensen aanwezig kunnen zijn, gescheiden in groepen van 100 in aparte zones in en rond de lege stadions. Van spelers zou niet alleen voor de wedstrijd maar ook voor elke training de temperatuur genomen moeten worden. Ze zouden persoonlijke drinkflesjes krijgen en bij de training strenge afstandsregels in acht moeten nemen. Hoe dat bij een wedstrijd moet gaan blijft onduidelijk.

Voor de clubs staan grote bedragen op het spel. Maar ook zonder publiek kunnen ze door de uitzendrechten veel aan de wedstrijden verdienen.

Sinds half maart ligt de competitie stil. Bayern München staat vertrouwd bovenaan, gevolgd door Borussia Dortmund en RB Leipzig.

Politieke steun

De clubs hebben invloedrijke politieke steun voor hun wens de competitie te hervatten. De minister-presidenten van Beieren en Noordrijn-Westfalen, Söder (CSU) en Laschet (CDU) staan achter het plan. „Met corona leven betekent ook: de moed niet verliezen, en daar kan voetbal een rol bij spelen”, aldus Söder.

Daarmee oogstten de twee politici meteen dankbaarheid van voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München, zijn collega Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund.

Maar wat er gebeurt als ondanks alle maatregelen toch een speler besmet raakt en positief test? Moet dan het hele team twee weken in quarantaine? Dat is nog onduidelijk.

Na alle kritiek van afgelopen dagen stelde Seifert zich donderdag minder zelfverzekerd op dan maandag. Als het niet lukt een veiligheidsplan op te stellen dat wordt goedgekeurd door de politiek, „dan hebben we dat te accepteren”. De clubs moeten zich erop voorbereiden dat eerste helft van het nieuwe seizoen ook zonder publiek gespeeld moet worden, zei hij.