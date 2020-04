Aantal besmettingen Ecuador verdubbeld na analyseren tests

Facebook verwijdert ‘pseudowetenschap’ als optie voor adverteerders In de strijd tegen desinformatie rondom de uitbraak en bestrijding van het coronavirus heeft Facebook de categorie ‘pseudowetenschap’ voor adverteerders verwijderd. Facebook-gebruikers die in hun profiel hebben aangemerkt interesse te hebben in deze categorie kunnen zo niet meer bereikt worden met gerichte advertenties. Dat meldt persbureau Reuters. Wereldwijd zouden 78 miljoen mensen de categorie ‘pseudowetenschap’ als interessant hebben aangemerkt. Adverteerders zouden desinformatie over het coronavirus kunnen verspreiden door gericht op deze categorie te adverteren. Eerder kondigde het platform al aan gebruikers te gaan waarschuwen als ze onjuiste informatie over het coronavirus zouden zijn tegengekomen. Ze krijgen dan een bericht te zien in hun tijdlijn met een link naar een pagina van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over mythes rondom het coronavirus. Inhoud die fysiek letsel kan veroorzaken, zoals video’s waarin mensen worden aangeraden schadelijke middelen in te nemen, wordt door het platform verwijderd. Daarnaast zijn advertenties voor medische gezichtsmaskers, handontsmettingsmiddelen, ontsmettingsdoekjes en testkits voor Covid-19 verboden. Met 2,5 miljard gebruikers per maand halen wereldwijd veel mensen hun nieuws van Facebook. Het bedrijf heeft in het verleden vaker kritiek gekregen op de manier waarop ze omgaan met nepnieuws. Zo werden eerder in april advertenties goedgekeurd, waarin mensen werden aangeraden elke dag een beetje bleekmiddel te drinken tegen het coronavirus.

Huis van Afgevaardigden stemt in met noodpakket Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een noodpakket van 484 miljard dollar. Eerder was de wet al unaniem aangenomen door de Senaat. President Trump gaf op een persconferentie op donderdag aan dat hij de wet zo snel mogelijk zal ondertekenen. Het noodpakket is voornamelijk bestemd om kleinere ondernemingen te ondersteunen die geraakt zijn door de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Zeker 75 miljard dollar is bestemd voor ziekenhuizen en de gezondheidszorg, die onder anderen kampen met een tekort aan beschermend materiaal. 25 miljard dollar zal gaan naar de ontwikkeling van coronavirustests. Eerder op de dag zei viroloog Anthony Fauci in een interview met TIME dat hij er verre van overtuigd van was dat de VS genoeg doet om die capaciteit te verhogen.

Aantal besmettingen Ecuador verdubbeld na analyseren tests Het aantal geregistreerde besmettingen door het coronavirus in Ecuador is in één dag opgelopen tot 22.183. Dat heeft de minister van Gezondheid Juan Carlos Zevallos bekendgemaakt. Het aantal stond op 11.183 geregistreerde gevallen. Het gaat volgens de minister niet om een nieuwe uitbraak, maar om de binnengekomen resultaten van 24.000 gedane tests. Zevallos zei dat het een week duurt voordat resultaten binnen zijn, waardoor het aantal geregistreerde besmettingen in één dag fors kan oplopen. Het dodental in Ecuador staat volgens de regering nog op 560. 1.028 overledenen die niet zijn getest zijn waarschijnlijk ook overleden aan de gevolgen van het virus, maakte de regering eerder bekend. Toch lijkt het dodental nóg hoger te liggen: in de stad Guayaquil werden in de eerste 15 dagen van april 5.700 sterfgevallen meer geregistreerd dan normaal. Zij zijn waarschijnlijk ook overleden aan Covid-19, al valt dat niet meer vast te stellen. Ecuador is door de verdubbeling in besmettingen het zwaarst getroffen land in Zuid-Amerika na Brazilië, waar bijna 50.000 besmettingen zijn geregistreerd. Lees ook: Vroege zomervakantie maakte Guayaquil tot fatale besmettingshaard