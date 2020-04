Anonieme verklaringen bedreigde getuigen toegestaan in MH17-proces

In het MH17-proces worden terecht verklaringen gebruikt van zogeheten bedreigde getuigen, wiens getuigenissen anoniem blijven. Dat heeft de rechtbank van Den Haag donderdag bepaald. De advocaten van verdachte Oleg Poelatov, die zich als enige van de vier verdachten laat verdedigen, hadden hoger beroep ingesteld tegen het toekennen van deze status.

De identiteit van tientallen getuigen in het MH17-proces is vanwege „een reëel veiligheidsrisico” afgeschermd. Een deel van hen is als bedreigde getuige gehoord. Dit gebeurt onder meer als iemand meent dat zijn leven, gezondheid of veiligheid gevaar loopt als zijn identiteit kenbaar wordt gemaakt. Deze mensen willen daarom alleen anoniem een getuigenis afleggen.

De raadkamer van de Haagse rechtbank, waarin andere rechters zitten dan in het MH17-proces, stelt dat inderdaad sprake is van bedreigingen en dat de getuigen zonder anonimiteit geen verklaring willen afleggen. Desondanks is de status van een van de dertien ingetrokken vanwege een procedurefout, hoewel dit nog niet betekent dat de identiteit van deze getuige direct openbaar moet worden gemaakt.

Proces gaat verder in juni

In het MH17-proces staan drie Russen en één Oekraïner terecht. Het Nederlandse Openbaar Ministerie houdt hen verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne op 17 juli 2014. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen daarbij om het leven. Het proces begon op maandag 9 maart en gaat in juni verder.

