Tientallen tips over gestolen Van Gogh uit Singer Museum

De politie heeft tot nu toe zeventig tips ontvangen over de diefstal van een schilderij van Vincent van Gogh uit het Singer Museum in Laren. Dat zegt een woordvoerder van Politie Midden-Nederland, dat het onderzoek naar de kunstroof uitvoert, woensdag tegen NRC. Na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond, waarin bewakingsbeelden werden getoond, kwamen 44 tips binnen. Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen of hier bruikbare tips tussen zitten.

Het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) werd op 30 maart ’s nachts gestolen uit het Singer Museum. Op de vrijgegeven bewakingsbeelden is te zien dat de dief rond kwart over drie op een motor naar het museum rijdt. De man, wiens gezicht niet te zien is, verschaft zichzelf toegang tot de kunsthal door met een moker twee deuren van gewapend glas open te breken. Even later is te zien dat hij met het schilderij onder zijn arm het museum uit rent. De beelden daartussen heeft de politie „vanwege het onderzoek” niet vrijgegeven.

Het Singer Museum had het werk van Van Gogh voor een tijdelijke tentoonstelling geleend van het Groninger Museum. Het schilderij is 25 bij 57 centimeter en met olieverf op papier gemaakt, dat op hout is geplakt. De waarde is op last van de verzekeringsmaatschappij en de politie niet bekendgemaakt. De Haagse kunsthandelaar en Van Gogh-specialist Ivo Bouwman schatte deze vorige maand in NRC op circa anderhalf miljoen euro.

Bekijk hier de bewakingsbeelden die dinsdag werden uitgezonden: