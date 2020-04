Thuis trainen tussen hoop en vrees

Overal ter wereld proberen dansers in vorm te blijven, ondanks de lokaal geldende coronarichtlijnen van social distancing en/of volledige isolatie. Natuurlijk lukt dat maar ten dele, in krappe appartementjes en met les via het beeldscherm. Als de maatregelen in de toekomst worden versoepeld, zal het daarom in de danswereld nog wel enige tijd vergen voor iedereen weer ‘toneelklaar’ is. Dat geldt zeker voor immer naar perfectie strevende balletdansers.