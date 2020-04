Talkshows morren over Rutte’s verlenging van de lockdown

In de lange aanloop naar de coronapersconferentie ging het in toenemende mate over de amusementswaarde van het nieuws: lekker met het hele gezin naar Mark Rutte kijken. Xander van der Wulp begon in zijn aankondiging zelfs over mensen die „klagen over spoilers”, alsof hij op het punt stond een nationaal avondje Netflix te versjteren.

Tien minuten later bleek het optreden van Rutte geen amusement, zelfs geen infotainment, maar harde realiteit. We hoorden de zucht van Rutte en de verzekering dat de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de ander. Voor de wijze waarop de VVD’er ondernemend Nederland nul op het rekest gaf, was vorige maand vast ‘staatsman’ gebruikt, maar dat woord hoorde je niet meer in de nabeschouwingen. Er is nog maar weinig animo om het voor de premier op te nemen.

Tekenend was dat de eerste vraag op de persconferentie werd gesteld vanuit jengelend perspectief: „Al maanden zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt en wat krijgen mensen ervoor terug? Nog drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar?”

Om half acht bracht het gekortwiekte M een goed gesprek over de maatregelen, waarin werd voorspeld dat de kritiek op Rutte zou aanzwellen. „Er was iets gecreëerd”, zei journalist Jeroen Smit, „er leek ruimte te komen. Maar tot 20 mei is voor een ondernemer heel lang.”

Een scherpe Eva Jinek had drie generalisten uitgenodigd om, samen met virologe Ann Vossen de maatregelen te bespreken: Wouter de Winther (van De Telegraaf), Youri Albrecht (van De Balie) en Özcan Akyol (van Özcan Akyol). Vossen werd uitgebreid ondervraagd over de onzekerheden in het Outbreak Management Team, waar zij deel van uitmaakt. Ze gaf een aarzelend inkijkje in hoe ook daar inzichten met kleine stapjes komen.

Later stortten de mannen zich met volle kracht op het gebrek aan wenkende perspectieven, het maatschappelijk ongeduld en „al die beloftes” die gedaan zouden zijn. Albrecht viel Jaap van Dissel aan op zijn woordkeus – het „gunnen” van rust aan zorgmedewerkers – terwijl hij ook wel weet dat de RIVM-baas bedoelde dat die sector nog maanden zeer zwaar belast zal blijven. Flexibel werd geschakeld tussen klagen over het risico dat wordt genomen met het openen van de scholen en klagen over de onwil van de overheid om risico’s te nemen met de horeca. Het liet zien dat het na twee maanden corona nog steeds wennen is, onzekerheid.

Woedende horecaman

Terwijl Jinek verder ging met blije topsporters, een tevreden tandarts, een woedende horecaman en een verstandige schooldirecteur, kreeg in Op1 epidemioloog Jan Kluytmans het woord. Hij kwam met een feitje dat de geringe aanpassing van de maatregelen in een logisch perspectief plaatste. De afname van het reproductiecijfer van het virus verloopt minder snel dan gehoopt – de maatregelen werken dus wel, maar ook weer niet zo heel erg goed.

Bij Op1 zaten gezagsdragers (minister Arie Slob en burgemeester Bruls van Nijmegen), zodat de sfeer een stuk institutioneler was. Toch klonk ook daar kritiek, zeer concrete kritiek bovendien. De vorig jaar op initiatief van KRO-NCRV tot minister van Gehandicaptenzaken benoemde Rick Brink vertelde dat er voor zorgverleners van vaak kwetsbare mensen met een beperking amper beschermingsmateriaal beschikbaar is. Arie Slob probeerde er namens het kabinet onderuit te komen door Brink persoonlijk complimenten te maken. Overtuigend werd dat niet.

Van welke kant je het ook bekeek: bemoedigend voor het kabinet werd deze televisieavond geen moment.