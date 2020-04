Print je masker

Sinds premier Mark Rutte (VVD) dinsdag de deur openzette voor het onderwijs, staan de 3D-printers van de vrijwilligers van Makers4All volcontinu te snorren. „Er zijn veel nieuwe aanvragen binnengekomen van bijvoorbeeld medisch pedicures, tandartsen en andere contactberoepen. Die hopen straks weer meer te kunnen gaan werken”, zegt Tristan van der Rijt, woordvoerder van het initiatief.

Sinds een maand zetten vrijwilligers hun 3D-printers kosteloos in om beschermingsmiddelen te maken. Ze maken clips die het dragen van mondmaskers comfortabeler moeten maken, frames voor gelaatsschermen en een speciale deuropener, zodat klinken niet meer aangeraakt hoeven te worden.

Wat informeel op Facebook en WhatsApp begon met een aantal hobbyisten die hun printers inzetten voor het goede doel, is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 175 vrijwilligers en regiocoördinatoren.

Dinsdag kregen ze 180 aanvragen voor ruim 7.000 beschermingsmiddelen, zegt Van der Rijt. Zo’n groot aantal kwam nog niet eerder binnen. Voor het eerst moet ook Makers4All selecteren wie het eerst geholpen wordt. „We vragen nu of de middelen direct nodig zijn, of pas later.” De makers dragen zelf de meeste kosten of krijgen materiaal gedoneerd, zoals het plastic filament om te printen of de plastic vellen van de maskers. Een printje kost zo’n euro per stuk.

Clips populair

Vooral de clips zijn gewild. Er werden er inmiddels meer dan vierduizend geleverd aan zorg- en hulpverleners. Die kunnen de mondmaskers aan de clip achter op het hoofd vastmaken, in plaats van een elastiek achter de oren te haken. „Dat snijdt wat minder”, zegt Van der Rijt.

De printers – die sinds enkele jaren zo goedkoop zijn dat ook particulieren ze in huis hebben – bouwen de producten laagje voor laagje op, door met een hoge precisie een vloeibaar geworden plastic in de juiste vorm te spuiten. „In plaats van een rondje door de klas, loop ik rondjes langs de printers”, zegt informaticadocent Bram Adriaensen. Zeven heeft hij er nu in gebruik, een aantal stond te verstoffen bij zijn werkgever. In anderhalf uur tijd produceert elke printer de frames voor twee gelaatsschermen. Voor hij naar huis gaat, laat hij de deuropeners printen. Dat duurt zo’n vier uur. „Zo gebruik ik ook de nacht zo efficiënt mogelijk.”

De ontwerpen zijn gratis beschikbaar gesteld door anderen op het internet en werden daarna door de vrijwilligers van Makers4All verbeterd. „Wij hebben ook ontwerpers en een infectieziektenspecialist in het team”, zegt Van der Rijt. Het ontwerp voor het gelaatsscherm kent al een dertiende versie. „We krijgen feedback van makers en gebruikers. Om de ontwerpen makkelijker te printen, of om ze beter te kunnen reinigen.”

Plannen voor nieuwe producten zijn er niet, zegt Van der Rijt. „We zijn vooral bezig de enorme aanvraag weg te werken.” Wel zijn ze op zoek naar meer vrijwilligers met printers en geschikt plastic filament. „We kunnen alle hulp gebruiken.”