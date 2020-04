Foto Andreas Terlaak

„Het is een verschrikking. Met JB Meijers en een geweldige band had ik twee shows in een uitverkocht Paradiso. Daar verheugde ik me enorm op. En met Golden Earring waren we komende zomer geboekt voor allerlei festivals en optredens. Dat zie ik niet gebeuren: hoe kun je op een veld of in een zaal anderhalve meter afstand houden?

„Ik zit hier nu bijna een maand op Curaçao in lockdown en ik vrees voorlopig niet van dit eiland af te komen en de rest van het jaar onzichtbaar te zijn. Wij hebben hier een fijn huis, maar voor de rest van het eiland vrees ik. Alles draait hier om toerisme, maar er is op dit moment natuurlijk geen toerist meer. Alles wat hier leuk is, de barretjes, de strandtenten, de sportschool, het gaat allemaal naar de kloten.

„Ik moet het mezelf dus naar de zin maken. Samen met mijn vrouw piemel ik wat in huis. Ik trek baantjes in ons zwembadje, ik luister een beetje naar muziek, netflixen, en ik lees veel meer dan anders, zeker een uur of drie per dag. Ik ben net begonnen aan The Yiddish Policemen’s Union van Michael Chabon, een lekker dikke pil.

„Nieuwe songs schrijven? Hou toch op. Het enige on my mind is dat stomme virus. En wie zit te wachten op quarantaineliedjes, niemand toch?

„Mijn vrouw en ik, we zeiden de laatste jaren soms tegen elkaar: ‘Het gaat allemaal te goed, op een dag zullen er klappen vallen.’ Die tijd lijkt nu aangebroken. De vrijheid om te doen en laten wat we willen, is door deze onzichtbare vijand in één klap voorbij. Ik heb het altijd al gewild: een keer kunnen zeggen dat vroeger alles beter was. Haha.”