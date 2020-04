Natuurbranden Deurnese Peel en De Meinweg nog niet onder controle

De twee grote natuurbranden die sinds maandag in de Deurnese Peel woeden, zijn nog niet onder controle. Het gebied waar brand woedt, ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg, en in natuurgebied De Meinweg ten oosten van Roermond. Bij de brand in de Peel zijn opnieuw vier blushelikopters van defensie ingezet.

De 4.200 inwoners van Herkenbosch moesten in de nacht van dinsdag op woensdag hun huis uit vanwege de brand. De brandweer laat weten dat zij op verschillende locaties zijn opgevangen. Evacués met verschijnselen van het coronavirus zijn overgebracht naar de coronacentra in Roermond en Urmond. De kern van Herkenbosch is afgesloten en alle winkels zijn uit voorzorg gesloten.

In natuurgebied De Meinweg bevinden zich nog enkele „hotspots” van smeulvuur, zegt de brandweer. De plekken zijn door drones met infraroodcamera’s in beeld gebracht. De hulpdiensten vrezen dat het vuur in de hotspots vanwege de opstekende wind vanmiddag weer kan oplaaien.

Vijftig wonen rond de Peel ontruimd

Vanochtend werden rond de Deurnese Peel ook vijftig woningen ontruimd. In Brabant is vanwege de brand een crisisteam opgestart. Dat team moet in kaart brengen hoe de brand zich verder gaat ontwikkelen, en wanneer de bewoners terug naar hun huizen kunnen. De hulpdiensten in de Deurnese Peel krijgen later op woensdag hulp van de brandweer uit Utrecht. Ook is al een zogenoemd handblusteam ingezet dat te voet het gebied in gaat.

Dinsdagavond werd uit voorzorg de A67 bij het gebied in beide richtingen afgesloten, maar deze kon woensdagochtend weer open. De natuurbrand in de Peel woedt al sinds maandag. Het vuur is nog niet onder controle omdat het gebied voor de brandweer moeilijk begaanbaar is. De ondergrond van de Peel is zeer vochtig, waardoor zware blusvoertuigen het gebied lastig in kunnen. Ook staat er veel wind waardoor het vuur zich snel verspreidt.