Limburgse Herkenbosch ontruimd vanwege natuurbranden

De 4.200 inwoners van het dorp Herkenbosch in Limburg moeten deze nacht hun huis uit vanwege een brand in natuurgebied de Meinweg. In een verklaring schrijft burgemeester Monique de Boer-Beerta van gemeente Roerdalen, waar Herkenbosch onder valt, dat dit is besloten omdat de rookontwikkeling schadelijk voor de volksgezondheid kan zijn. Bewoners zijn via een NL-alert opgeroepen te vertrekken en de regionale zenders zijn ingezet als calamiteitenzender.

De rook die ontstaat door de brand bevat een hoge concentratie koolmonoxide. De Boer-Beerta vraagt inwoners die zelf hun huis kunnen verlaten dat ook te doen. Voor mensen die niet zelf wegkunnen staan acht bussen klaar. Eerder op de avond werden de bewoners en begeleiders van twee zorginstellingen al geëvacueerd.

Omdat bij de evacuatie en de noodopvang te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen van het RIVM, zijn er zestien sporthallen in de omgeving paraat gemaakt voor mensen die geen onderdak bij vrienden of familie kunnen vinden. Het Rode Kruis is aanwezig op de noodopvanglocaties.

Op maandag woedden er al branden in het natuurgebied. De brandweer had daar door de veranderlijke wind moeite met blussen. Er zijn brandweereenheden uit Duitsland en België ingezet om te helpen de brand onder controle te krijgen. Twee legertanks hebben stoplijnen door het natuurgebied getrokken zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. De A67 is in verband met de rookontwikkeling in beide richtingen afgesloten.