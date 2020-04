Lees de krant, was je hand

Moet de NRC-lezer onmiddellijk zijn handen wassen nadat hij deze column in de krant heeft gelezen? De vraag kwam bij me op toen ik met enige schrik las dat de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) gedesinfecteerde boeken uitleent aan ouderen. Bij terugkomst gaan de boeken drie dagen in quarantaine „om elk risico op besmetting uit te sluiten”, aldus Het Parool.

Holy cow, dacht ik in modern Nederlands, sinds wanneer is dat nodig? Ja, sinds ‘corona’ natuurlijk, maar ís het wel nodig? Dit schrijft het RIVM erover: „De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen.”

Meteen je handen wassen maakt die kans nog kleiner. Maar het RIVM wijst er wel op dat het virus enige tijd kan overleven op levenloze materialen. Op metaal, glas en plastic zelfs tot negen dagen, blijkt uit Duits onderzoek; Amerikaans onderzoek beperkt het tot 72 uur.

Wat voor pakketjes geldt, zou ook wel eens voor papier kunnen gelden, overwoog ik, of begon ik nu te smetvrezerig te worden? Een uitgebreid artikel in The New York Times schoot me te hulp, evenals het artikel ‘39 vragen over Covid-19’ op nrc.nl. De kop in de NYT luidde: „Zit het virus op mijn kleren? Mijn schoenen? Mijn haar? Mijn krant?”

Virusdeeltjes kunnen een halfuur door de lucht zweven, aldus aerosol-wetenschapper Linsey Marr, maar het is om aerodynamische redenen onwaarschijnlijk dat ze tegen je kleren botsen. Om dezelfde redenen hoef je niet bezorgd te zijn dat je haar of baard besmet worden, zo lang je maar aan ‘social distancing’ doet. Zelfs als iemand een paar druppeltjes met virus op je achterhoofd hoest, is het risico van besmetting klein; er moeten heel wat druppels landen voor het gevaarlijk wordt.

De schoenen? Die zijn ook geen reden voor grote zorg. Schoenen kunnen veel bacteriën en virussen herbergen, maar er is alleen reden om ze na binnenkomst uit te trekken als er kinderen op de grond spelen of er gezinsleden zijn met allergieën of een falend immuunsysteem.

Over de besmetting via kleding is nog weinig bekend, maar men neemt aan dat hier hetzelfde geldt als voor karton, dat ook veel vezels bevat: het virus droogt in 24 uur uit.

En de krant? De kans op besmetting via brieven, pakketten en kranten is extreem laag, zeg maar louter theoretisch. Er zijn geen gedocumenteerde gevallen van bekend, maar de NYT vindt dat je als voorzorgsmaatregel toch maar even je handen moet wassen nadat je het pakketje hebt geopend of de krant gelezen. Als je toch erg bezorgd blijft, zoals de OBA, laat de brieven, het pakket, de boeken en de krant dan 24 uur liggen voor je er iets mee doet.

Aan mij de belangrijke taak voortaan zúlke smerige columns te schrijven dat de lezer meteen na lezing een onweerstaanbare behoefte voelt om zijn handen grondig te wassen. Ik vermoed dat dit veel efficiënter is dan al die mondkapjes, die mensen uit laksheid verkeerd op hun hoofd zetten en alleen maar een vals gevoel van veiligheid geven.

Als ik op mijn manier een bijdrage kan leveren aan de beteugeling van dit meedogenloze virus, zal ik het niet laten. Zij aan zij met premier Rutte, Hugo de Jong, Jaap van Dissel, Diederik Gommers en, vooral niet te vergeten, de alomtegenwoordige Ab Osterhaus – wat wil ik nog meer?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 april 2020