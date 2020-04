Iran lanceert militaire satelliet, VS waarschuwen voor acties op zee

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft naar eigen zeggen voor het eerst een militaire satelliet in een baan rond de aarde gebracht. Deskundigen denken dat de lancering mogelijk onderdeel is van de ontwikkeling van een intercontinentale raket, meldt persbureau AP. De satellietlancering komt op een moment dat de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten verder zijn opgelopen, onder meer door een incident in de Perzische Golf.

De satelliet die Iran heeft gelanceerd heet ‘Noor’ (‘Licht’) en zou zich op 425 kilometer hoogte in een baan rond de aarde bevinden, meldt de Revolutionaire Garde volgens persbureau AP. Een aantal eerdere pogingen, onder meer in februari, was mislukt. Waartoe de kunstmaan precies in staat is, is onduidelijk. De commandant van de paramilitaire organisatie, Hossein Salami, zegt alleen dat het instrument „multifunctioneel” is. Een woordvoerder van de regering laat aan het persbureau weten dat het Iraanse ruimtevaartprogramma in bredere zin „vreedzaam” is, en het programma van de Revolutionaire Garde „defensief”. Een andere toelichting kreeg AP niet.

„Heden ten dage hebben de machtigste legers ter wereld geen breed defensieplan waar de ruimte geen deel van uitmaakt. Dat we deze technologie die ons naar de ruimte brengt tot onze beschikking hebben en onze mogelijkheden verbreed, is een strategische prestatie”, aldus generaal Salami. Het Pentagon zegt de ontwikkelingen in de gaten te houden. „Hoewel Iran op dit moment nog geen intercontinentale raket tot zijn beschikking heeft, zou het land die in het licht van de wens om een strategisch antwoord te hebben op de VS wel kunnen ontwikkelen”, aldus een woordvoerder. Als het land erin slaagt een kernkop op een dergelijke raket te monteren, zouden zowel de Verenigde Staten als Europa binnen schootsafstand kunnen komen te liggen.

Terwijl de Revolutionaire Garde zijn succes in de ruimte vierde, reageerde de Amerikaanse president Donald Trump woensdag via Twitter op een incident in de Perzische Golf, vorige week. De Amerikaanse marine deelde een filmpje waarin te zien is hoe kleine Iraanse bootjes in de buurt van Amerikaanse oorlogsschepen kwamen. De Revolutionaire Garde erkende zondag dat er een incident was geweest in de Perzische Golf, maar stelde dat de VS daartoe aanleiding hadden gegeven. Trump leek daar woensdag in een tweet op te reageren. „Ik heb [de Amerikaanse marine] opgedragen iedere bewapende Iraanse boot neer te schieten [sic] als ze onze schepen op zee lastigvallen”, aldus de president.