In gevecht met de ‘onzichtbare vijand’ wil Trump even geen immigratie

De Verenigde Staten gaan de komende zestig dagen geen aanvragen behandelen van mensen die permanent in het land willen komen wonen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump dinsdag verklaard tijdens zijn dagelijkse persconferentie over het coronavirus. Maandagavond laat had hij de tijdelijke immigratiestop al per Twitter aangekondigd. Daarbij noemde hij de maatregel nodig „in het licht van de aanval door de Onzichtbare Vijand” en om „banen van GEWELDIGE Amerikaanse Burgers te beschermen”.

Die nachtelijke tweet leidde tot verwarring, aangezien het onderliggende presidentieel decreet nog ontbreekt. Dinsdagmiddag verklaarde de president zich nader: „Ik beveel een tijdelijke opschorting van immigratie naar de VS. Met deze pauze helpen we werkloze Amerikanen om vooraan in de rij te staan voor een baan. Het zou verkeerd zijn om hen te vervangen met nieuwe werkkrachten die we van buiten invliegen.” Tot vorige week verloren al zeker 22 miljoen Amerikanen hun baan door de coronacrisis, blijkt uit cijfers over WW-aanvragen.

Vooral ‘green cards’ onzeker

Trump zei dat nog gewerkt wordt aan het decreet en dat hij dit hopelijk deze woensdag zal tekenen. Onder druk van het bedrijfsleven en werkgevers lijkt hij bereid een uitzondering te maken voor buitenlanders die zich niet permanent in de VS willen vestigen, zoals seizoenarbeiders en kenniswerkers. Ook afgelopen weken bleef de zuidgrens met Mexico open voor de duizenden landarbeiders die dagelijks uit het buurland oversteken om op Amerikaanse akkers te werken.

De tijdelijke ban zou vooral potentiële houders van een ‘green card’ raken. De VS verstrekken jaarlijks enkele honderdduizenden van zulke verblijfsvergunningen aan nieuwkomers. In grote meerderheid zijn dit familieleden en echtgenoten van Amerikaanse staatburgers of vaste ingezetenen.

Nog eens honderdduizenden immigranten die reeds in het land zijn, laten hun status jaarlijks naar een green card overzetten. In de praktijk liggen veel aanvragen sinds maart overigens al stil, doordat Amerikaanse ambassades en consulaten door corona wereldwijd op een minimale bezetting draaien.

Rustig aan de zuidgrens

Illegale immigratie viel ook al sterk terug. Vanwege de inreisverboden kunnen minder mensen het land binnenkomen op een tijdelijk visum, dat ze vervolgens laten verlopen (de belangrijkste vorm van illegale immigratie naar de VS). En ook het aantal migranten dat clandestien de zuidgrens oversteekt of zich daar bij Amerikaanse grensposten meldt met een asielverzoek, is sterk afgenomen. Doordat ook veel Latijns-Amerikaanse landen van vertrek en transit in lockdown zitten, is het aantal onderscheppingen aan de grens verder gedaald.

De migratieroute via Mexico, waarvan voornamelijk Midden-Amerikanen gebruik maakten, werd sinds vorig jaar al streng afgeknepen door het buurland. Daarnaast lieten de VS asielzoekers hun procedure afwachten in Noord-Mexicaanse grenssteden: de wachttijden daar zijn verder opgelopen.

Migranten die toch oversteken worden nu, vanwege corona, spoorslags terug de grens overgezet. De minister van Volksgezondheid van Guatemala klaagde vorige week over het feit dat de VS honderden asielzoekers naar zijn land uitzetten, die positief waren getest op het coronavirus. Van één deportatievlucht in maart zou driekwart besmet zijn geweest, aldus de bewindsman, die de VS „het Wuhan van de Amerika’s” noemde.

Immigratie geen zorg meer

Immigratie is in de VS ondertussen weggezakt als politiek thema. In februari noemde 11 procent van de volwassen Amerikanen dit nog als grootste zorg in maandelijks onderzoek van Gallup, waarmee het op plek twee van maatschappelijke problemen stond. In maart en april groeiden razendsnel de zorgen over ‘coronavirus/ziekten’. Dit is nu voor 45 procent het grootste probleem, gevolgd door ‘de overheid/slecht leiderschap’ (20 procent). Migratie bungelt laag op het zorgenlijstje met 2 procent, maakte Gallup maandag bekend.

Voor Trump, die bij verkiezingen in 2016 en 2018 immigratie tot centraal campagnethema maakte, is dat wennen. Ook tijdens coronabriefings begint hij geregeld over de bouw van zijn beloofde ‘muur’ aan de grens met Mexico. Toen maandag de hoogste commandant van het korps ingenieurs de pers kwam vertellen over de bouw van militaire noodhospitalen, vroeg Trump de luitenant-generaal naar de vorderingen met de muur. Daarna kon het weer over corona gaan.