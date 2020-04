Marc Mulders: ‘Ik wil schilderen voor een betere wereld’

‘Zelfvoorzienend willen zijn, dat past bij deze tijd. Net als op mijn knieën onkruid wieden, me klein maken, in contact komen met de aarde en aandacht hebben voor wat groeit.

„Mijn generatie heeft veel kapot gemaakt. Naar mijn overtuiging ligt in het westerse gedrag vanaf de jaren tachtig een oorzaak van de huidige problemen.

„Hoog tijd dus om afscheid te nemen van het steriele, decadente, post-nihilisme, van de mannelijke dominantie, van het grenzeloze kapitalisme, en ook van de exploderende kunstmarkt waar de kwaliteit en de vraagprijs van objecten steeds minder met elkaar corresponderen.

„Ik zeg: weg met de hoogmoedige mens. Bescheidenheid en dienstbaarheid moeten weer vooropstaan. Dat geldt ook voor ons kunstenaars. Bij de steriele white cube-galerie en het narcisme van veel collega’s, vliegtuig in, vliegtuig uit, van de ene hippe beurs naar de andere, heb ik me nooit thuis gevoeld.

„Kunstenaar zijn is voor mijn gevoel een dienend beroep. Ik probeer helende kunst te maken, te schilderen voor een betere wereld. Dus: de openbare ruimte verfraaien en het interieur van particulieren visueel en geestelijk oppimpen.

„Het schemergebied waar wij nu in zijn beland, heb ik altijd voorvoeld. Toen het virus zich aandiende, zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar: ‘Zie wat ons nu overkomt.’ Dit is waar wij altijd bang voor waren; virussen in de megastallen, virussen in de megabevolkingsconcentraties.

„Deze periode geeft mij energie. Mijn kleurenpalet in mijn schilderijen is nu nog genereuzer geworden, en in mijn glas-in-loodramen gebruik ik nog meer doorschijnend licht. Het coronavirus is het duister, daar zet ik het element licht tegenover.

„Een galerietentoonstelling van mijn werk is niet doorgegaan, en de presentatie van mijn nieuwe boek in het Tilburgse museum De Pont eind mei gaat ook niet door. Het geeft niet, ik red me wel.

„Ik probeer jonge kunstenaars te helpen, voor hen is deze tijd veel moeilijker. Dat doe ik door stipendia te geven voor glas-in-loodprojecten. We moeten allemaal naar vermogen iets doen in deze tijd. Het geschenk, dat is nu het toverwoord.”

