Dankzij coronacrisis boekt Netflix recordgroei van 16 miljoen abonnees

Dankzij de coronacrisis, die mensen aan huis bindt, heeft Netflix het afgelopen kwartaal een recordgroei doorgemaakt van 15,8 miljoen nieuwe abonnees – ruim twee keer zo veel als was begroot. De streamingdienst zit nu wereldwijd op 183 miljoen abonnees; 23 procent meer dan een jaar geleden. Zo maakte Netflix dinsdag bekend.

Het aantal Nederlandse abonnees steeg, volgens marktonderzoeker Telecompaper, met honderdduizend naar 2,8 miljoen.

De grootste hits voor de streamingdienst zijn de actiefilm Spenser Confidential, de true-crime-reeks The Tiger King, realityshow Love is Blind en de misdaadserie Ozark. Netflix verwacht dat het vierde seizoen van de Spaanse heistserie La Casa de Papel – dat buiten het eerste kwartaal valt – ook flink zal scoren.

De kwartaalomzet van Netflix was 5,8 miljard dollar (5,3 miljard euro) en de winst 709 miljoen dollar. De winst werd vooral buiten de VS geboekt en viel wat tegen, mede door de hoge dollarstand. De grootste groei viel eind maart, toen de coronacrisis in het Westen begon, dus te verwachten valt dat de cijfers van het tweede kwartaal ook hoog zullen uitvallen.

Geen juichstemming

Ondanks de ‘quarantine bump’ geen juichstemming bij topman Reed Hastings, die in een brief aan de aandeelhouders benadrukt dat het een sombere tijd is. „In ons meer dan twintigjarig bestaan hebben we nog nooit zo’n onzeker, verontrustend vooruitzicht gehad.”

Netflix verwacht een terugval als de lockdownmaatregelen worden versoepeld. Verder lopen veel nieuwe series en films vertraging op omdat er nu bijna niets wordt opgenomen. Hierdoor zullen later dit jaar gaten vallen in de programmering, die de dienst tracht op te vullen met aankopen van bestaande series.

Verder voelt Netflix de hete adem van Disney+, dat sinds de lancering begin dit jaar al vijftig miljoen abonnees heeft gekregen. De komende maanden komen er nog twee concurrenten bij: Peacock (NBCUniversal en Comcast) en HBO Max (WarnerMedia).