Op een druilerige zaterdagmiddag in quarantainetijd heb ik mijn oude Pim Pam Pet-spel weer eens te voorschijn gehaald. Mijn zoontje heeft al snel de spelregels door en als hij aan de beurt is om een huishoudelijk apparaat te noemen met de letter m, zegt hij zeer overtuigend: „Mamma!”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl