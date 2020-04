50Plus-voorzitter Dales zegt vertrouwen op in Eerste en Tweede Kamerleden

Voorzitter Geert Dales van ouderenpartij 50Plus heeft dinsdag het vertrouwen opgezegd in alle Tweede en Eerste Kamerleden van zijn partij. In een dinsdagavond verstuurde mail beschuldigt Dales de vijf parlementariërs, minus fractievoorzitter Henk Krol, ervan dat zij 50Plus „volledig te gronde” hebben gericht. Volgens Dales zijn de vijf betrokken bij anonieme lastercampagnes en het lekken van vertrouwelijke correspondentie tussen hem en twee Tweede Kamerleden.

Dales zegt „totaal verbijsterd” te zijn door de „hetzes” van zijn partijgenoten. „Er zit zelfs een oud-staatssecretaris bij. Ik kan het nog steeds amper geloven. Het lijkt wel een boze droom. „Ik denk niet dat wij nog enige toekomst met elkaar hebben”, schrijft Dales in zijn mail, die ook gericht is aan partijoprichter en ere-voorzitter Jan Nagel. „Zelden in mijn leven ben ik zo teleurgesteld in een groep mensen.”

Vorige week zegden de 50Plus-parlementariërs, een aantal afdelingsbestuurders en Nagel zelf het vertrouwen in Dales op. Nagel waarschuwde daarbij al eerder voor „leegloop” bij 50Plus bij verdere escalatie van de ruzies. „Ik heb met moeite enige prominente leden binnenboord kunnen houden, maar ze hangen aan de rand”, schreef hij in een interne mail.

Maandag escaleerde het conflict verder toen het partijbestuur besloot om afdelingsbestuurder Alfons Leerkes, die het verzet tegen Dales aanvoert en voorzitter is van de afdeling Utrecht van de partij, met onmiddellijke ingang te royeren.

In de fractie was afgesproken dat die daar voorlopig niet op zou reageren, zo liet Henk Krol maandag in reactie op dat besluit weten. Maar uit mailverkeer tussen de fractieleden bleek dinsdag dat die zich niet aan die opgelegde fractiediscipline wilden houden omdat daarmee het voortbestaan van 50Plus in het geding zou zijn, nu „een tegenstander van Geert Dales wordt uitgeschakeld”, aldus het Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo in de betreffende mail. „We moeten onze grote zorgen over het functioneren en het voortbestaan van 50Plus als vereniging uitspreken”, zo stelde Van Otterloo voor. Dat gebeurde dinsdag overigens niet omdat Krol daar direct zijn veto over uitsprak.

In een woensdagochtend uitgegeven verklaring stelt Dales dat hij elk contact met de parlementariërs van zijn partij uit de weg gaat, zolang zij zich niet distantiëren van een anonieme website waar volgens hem al wekenlang „leugens en lastercampagnes” op worden verspreid. Volgens Dales is degene die op die site lasterlijke bericht plaatst, dezelfde persoon die ook de persberichten over de crisis in de partij regelt voor de Eerste en Tweede Kamerleden van 50Plus én Jan Nagel. „Het is ondenkbaar dat er nog enig vruchtbaar contact tot stand kan komen, zolang die parlementariërs niet publiekelijk afstand nemen van die persoon”, aldus Dales vanochtend.