Trump wil nationale oliereserve aanvullen

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump overweegt ongeveer 75 miljoen vaten ruwe olie in te slaan als aanvulling op de nationale strategische oliereserve. Dat bevestigde Trump maandag na de historische val van de prijs van Amerikaanse olie tot onder nul, meldt Reuters.

„Dit is een geweldig moment om olie te kopen”, aldus Trump maandag tijdens zijn dagelijkse persconferentie over de bestrijding van het coronavirus in de VS. „We zouden het voor de juiste prijs krijgen. Niemand heeft ooit van negatieve olieprijzen gehoord.”

Een andere optie is om de nationale beschikbare opslagcapaciteit in de Verenigde Staten te verhuren aan noodlijdende binnenlandse oliemaatschappijen, om hen te helpen het hoofd te bieden aan de overvloed van ruwe olie op de markt, zei Trump.

Prijzen voor toekomstige contracten (ofwel futures) voor levering van West Texas Intermediate (WTI) olie doken maandag voor het eerst in de geschiedenis onder nul, in verband met een grote overvloed op de markt wegens het coronavirus. Bij negatieve prijzen betalen aanbieders geld aan klanten om olie af te nemen.

Het unieke fenomeen vormt een bedreiging voor de Amerikaanse oliesector, die de afgelopen jaren een hausse heeft doorgemaakt, onder meer door de grootschalige productie van schalie-olie.

Steun voor oliesector

Het Congres heeft eerder overwogen om steun te bieden aan de binnenlandse energiesector, die in crisis verkeert wegens lage olieprijzen. Een plan van het ministerie van Energie om voor 3 miljard dollar aan olie te kopen voor de nationale reserve is echter opgeschort, nadat er geen geld voor is vrijgemaakt in het steunpakket ter waarde van 2.200 miljard dollar dat vorige maand is aangenomen door het Congres.

Trump bekijkt ook de mogelijkheid om olie-importen vanuit Saoedi-Arabië te stoppen om de binnenlandse olie-industrie te helpen. „We hebben zeker veel olie, dus ik zal daar naar kijken”, zei hij maandag.

Wegens de coronacrisis hebben belangrijke gebruikers van olie als luchtvaartmaatschappijen nauwelijks behoefte aan olie op de korte termijn. Ook autoverkeer is sterk gedaald. Raffinaderijen kopen daarom veel minder in. Ruwe olie hoopt zich snel op, en opslagruimte slinkt.