Outbreak Management Team: basisschool open na meivakantie

Basisscholen, buitenschoolse opvang en kinderopvang kunnen weer open na de meivakantie. Evenementen moeten langer verboden blijven, waarschijnlijk tot na de zomer. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet wekelijks adviseert over welke maatregelen genomen of teruggedraaid moeten worden. Het kabinet, dat vandaag besluit over de beperkende maatregelen, neemt aanbevelingen van het OMT meestal over.

Het risico voor de volksgezondheid bij opening van basisscholen en opvang, zo schrijft het OMT, is beheersbaar. Scholen zouden moeten beginnen met een halve bezetting per dag, kinderen krijgen dan om en om onderwijs. Het adviesteam stelt voor om dat zo te doen totdat er meer onderzoeksgegevens komen uit Scandinavische landen, waar de scholen wel weer helemaal open zijn. Kinderopvangcentra en scholen met speciaal onderwijs kunnen wel in een keer volledig open.

Middelbare scholen blijven voorlopig nog wél dicht. Zij moeten zich de komende tijd wel gaan voorbereiden op een heropening, die mogelijk halverwege juni kan plaatsvinden. Die scholen moeten zó ingericht worden dat leerlingen anderhalve meter van elkaar zitten. Voor het gehele onderwijs adviseert het OMT dat docenten „laagdrempelig” getest kunnen worden. Daarmee kunnen eventuele besmettingen via de scholieren opgespoord worden.

Het zijn kleine stappen: een terugkeer naar ‘normaal’ zit er voorlopig niet in, blijkt uit het OMT-advies.

Maatregelen die het leven beperken zullen nog zeker een jaar, en mogelijk langer, nodig zijn om het virus te kunnen beheersen, schrijven de adviseurs.

Verzorgingshuizen

Verpleeghuizen kunnen de bezoekersregeling nog niet aanpassen. Bezoek vergroot de kans op besmetting van ouderen en het risico op verspreiding in het verzorgingstehuis, schrijft het OMT. Er moet meer bekend worden over de situatie in verzorgingshuizen, door medewerkers en bewoners te testen. Om te kijken of op termijn bezoekersregelingen toch verruimd kunnen worden, moeten kleinschalige pilots gestart worden. Daarover wordt later meer bekend gemaakt. Opvallend is dat het OMT zorgverleners adviseert alleen mondkapjes te dragen op afdelingen waar het coronavirus is geconstateerd bij patiënten. ,,Gebruik buiten de betrokken afdeling wordt echter afgeraden.’’

Het grootste deel van de ouderen woont zelfstandig. Het OMT heeft haar advies over bezoek aan ouderen thuis aangepast. Eerder was dat om niet op bezoek te gaan bij mensen van 70 of ouder. Nu is dat: „wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken.

Kinderen weer sporten

Kinderen tot 12 jaar mogen volgens het adviesteam weer buiten aan (team)sport doen zonder anderhalve meter afstand te hoeven houden. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar geldt dat ze alleen mogen trainen als ze afstand kunnen houden. Ook individuele topsporters mogen onder die voorwaarde weer trainen. Voor groepssporten voor volwassenen adviseert het OMT nog geen herstart. De eredivisie zal daardoor vrijwel zeker niet voor 1 september weer van start gaan.

Geen kappers, wel tandartsen

Het OMT adviseert daarnaast dat tandartsen en mondhygiënisten volgende week weer aan het werk kunnen. Zij maken in hun werk normaal gesproken al gebruik van mondkapjes. Dat ligt anders bij kappers, die voorlopig nog niet mogen beginnen, aldus het OMT-advies. Volgende week wordt over die beroepsgroep verder gesproken, als bedrijfsartsen met een advies aan het OMT zijn gekomen.

