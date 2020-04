Nazi’s en acteurs in bezet Warschau: de vijf grappigste films volgens Bianca Stigter

To Be or Not To Be Ernst Lubitsch, 1942 De Duits-Joods-Amerikaanse regisseur Ernst Lubitsch wist zijn Lubitsch-touch, bekend van fijne films over rijke mensen in schitterende decors als Trouble in Paradise en Design for Living ook toe te passen in deze zwarte komedie vol dubbelrollen over nazi’s, spionnen en acteurs in bezet Warschau. „So they call me concentration camp Ehrhardt?” En dat al in 1942. Vooral met Jack Benny.

La Grande Vadrouille Gérard Oury, 1966 De Franse komiek Louis de Funès schittert in een doldwaas Tweede Wereldoorlog-avontuur dat een van de beste in-en-uit-de-kastscènes uit de kluchtgeschiedenis bevat. In een Frans hotel waar ook nazi’s logeren valt een 9 van de kamerdeur waardoor de verkeerde mensen bij elkaar in bed komen te liggen. Maar De Funès’ kompaan Bourvil steelt de show. Bijrolacteurs als Bourvil, Edward Everett Horton (naast Fred Astaire) en Denholm Elliott (naast Harrison Ford), oh, wat veraangenamen zij het leven.

Monty Python and the Holy Grail Terry Gilliam en Terry Jones, 1975 ‘The knights who say ni’ vormen het hoogtepunt in de uitzinnig vrolijke versie van het absurdisme dat Monty Python hier op de Middeleeuwen loslaat. Losjes om de zoektocht naar de heilige graal gedrapeerd. Van de vijf Pythonfilms het blijst met zichzelf. Kijk ons eens! Ja, wij kijken.

Groundhog Day Harold Ramis, 1993 Een film met een high concept – man wordt elke dag op dezelfde dag wakker – dat perfect werd uitgemolken door regisseur Harold Ramis en acteur Bill Murray. In coronatijden opeens akelig actueel. En dan is het ook nog een romantische komedie met Andie MacDowell, net als Four Weddings and a Funeral, die niet in deze top-5 voorkomt maar ervoor zorgt dat de stal van genie Richard Curtis als hofleverancier van romantische komedies – ook nog Notting Hill, Love, Actually en Yesterday (ook al zo’n geweldig high concept) – toch even genoemd kan worden.