Museumkaarten worden automatisch verlengd

De Museumvereniging verlengt automatisch de geldigheid van de 1,4 miljoen Museumkaarten met de periode dat de musea gesloten zijn vanwege corona. Dat staat in de maandelijkse nieuwsbrief die aan de kaarthouders is gemaild en op de website van de Museumkaart.

Omdat alle musea zijn gesloten, is de Museumvereniging wettelijk verplicht zo’n verlenging aan te bieden. Kaarthouders die dat niet willen, krijgen echter nog twee keuzemogelijkheden voorgelegd. Ze kunnen hun geld over de sluitingsperiode terugvragen. Of het geld doneren aan de musea. Dat laatste kan via de site van de museumjaarkaart.

Van de twee laatste mogelijkheden is meteen druk gebruik gemaakt, vertelt een woordvoerder van de Museumvereniging. Van de ruim 11.000 kaarthouders die dat deden, koos 93 procent voor donatie en 7 procent voor geld terug.

De Museumvereniging is hoopvol gestemd dat meer kaarthouders voor donatie zullen kiezen, zegt de woordvoerder. Met een mediacampagne zal de mogelijkheid onder de aandacht worden gebracht. Omdat de Museumkaart een stichting is met een zogeheten ANBI-status geldt de donatie als een fiscale aftrekpost. Zelfs met een klein extra voordeel, zegt de woordvoerder, want „het gedoneerde bedrag mag met 25 procent worden verhoogd”.