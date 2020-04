Merkel is bang voor ‘orgie’ aan debatten over versoepeling

Bondskanselier Merkel was begin deze week zwaar geïrriteerd, dat minister-presidenten van enkele deelstaten al weer speculeren over de vólgende versoepelingen, terwijl de eerste nog uitgevoerd moeten worden. In een besloten bijeenkomst met de top van haar partij hekelde ze de ‘orgieën van discussies over openingen’ (van winkels en bedrijven).

Het ook voor Duitse oren vreemde woord ‘Öffnungsdiskussionsorgien’ werd onmiddellijk gelekt naar de pers en leidde tot een storm van kritiek op de bondskanselier. De ophef overschaduwde haar boodschap dat de situatie gevaarlijk blijft, en dat burgers niet het idee moeten krijgen dat ze langzamerhand wel wat losser kunnen omgaan met de corona-regels.

De indruk mag ontstaan dat Duitsland de zaak onder controle heeft, maar dat is bedrieglijk, zei Merkel maandag op een persconferentie. Ze wees erop dat pas over twee weken duidelijk wordt of de versoepelingen die deze week ingaan niet opnieuw zullen leiden tot een scherpe toename van het aantal besmettingen.

„We moeten geen seconde uit het oog verliezen dat we ondanks alles nog helemaal aan het begin van de pandemie staan.”

Merkels uitspraak over ‘orgieën’ werd in veel Duitse media en door politieke tegenstanders uitgelegd als een poging niet alleen de minister-presidenten in de deelstaten tot de orde te roepen, maar het hele maatschappelijk debat over versoepeling van beperkende maatregelen de kop in te drukken.

Haar kritiek was „zacht gezegd een onbeschaamdheid”, aldus de plaatsvervangend chef van de politieke redactie van publieke omroep ARD in een commentaar. Merkel zou schermen met ‘denkverboden’, schreef een krant. Ze maakte dezelfde fout, schreef een andere krant, als toen ze haar beleid in de eurocrisis ‘alternativlos’ noemde, het enige mogelijke beleid – waarmee ze onbedoeld de opkomst van de Alternative für Deutschland (AfD) , een zetje gaf.

Wat de situatie in Duitsland onoverzichtelijk maakt is dat de deelstaten veel eigen bevoegdheden hebben. Zij kunnen zelf bepalen hoe zij de landelijk afgesproken beperkingen uitvoeren – waar het gaat om sluiting van winkels, scholen én grenzen. Dat leidt tot een lappendeken aan bepalingen.

Zo had Merkel met de deelstaten afgesproken dat deze week winkels tot 800 vierkante meter weer open zouden mogen, maar de dichtbevolkste deelstaat Noordrijn-Westfalen besloot dat IKEA en andere grote meubelwinkels hun deuren toch ook mochten openen. Wat weer tot grote ergernis leidde van de eigenaren van winkels van 1000 vierkante meter die wél dicht moeten blijven, en tot de vrees bij Merkel en de gezondheidsautoriteiten dat meer mensen de straat zullen opgaan dan vanuit een oogpunt van bestrijding van de pandemie verantwoord is.

Illustratie NRC

Ook bij het weer openen van scholen, het houden van eindexamens en religieuze bijeenkomsten en het toestaan van kleine demonstraties zijn er van staat tot staat verschillen. Beieren, net als Noordrijn-Westfalen zwaar getroffen door coronabesmettingen, heeft over het algemeen een streng beleid, en stelt nu het dragen van een mondkapje verplicht in openbaarvervoer en winkels. Het jaarlijkse Oktoberfest in München werd dinsdag afgeblazen.