Meer plezier met de films op Amazon Prime dan met het schot hagel van Netflix

Nu u toch alle tijd heeft, zou ik even gaan shoppen. Het valt me zwaar, geloof me. Alsof ik u een cruise op de Death Star aanbeveel. („Aan uw linkerhand ziet u planeet Alderaan. Oeps. Zag u planeet Alderaan.”) Toch loont het om naast, of in plaats van uw abonnement op Netflix even Amazon Prime Video uit te proberen. Dertig dagen gratis, daarna 3 euro per maand, maar het punt is: Darth Vader, pardon, Jeff Bezos heeft echt iets te bieden. Amazons aanbod is kleiner, maar sterker dan dat van Netflix.

Bij Amazon Prime ontbreekt het troebele, peilloos diepe moeras van baggerfilms dat Netflix ogenschijnlijk door zombie-algoritmes laat selecteren. Niet dat Netflix alleen roadkill en Johnny Depp-komedies van het asfalt schraapt. Het zette onlangs de catalogus van animatiestudio Ghibli en Once Upon a Time … in Hollywood online.

Maar Netflix’ filmaanbod weifelde afgelopen week tussen matig en slecht. Tigertail: een oude Taiwanese immigrant kijkt inert terug op een saai leven. Love Wedding Repeat: een amechtige Groundhog Day op een bruiloft. Er is een lompe Duitse komedie, Betonrausch. Een depressieve Franse routinethriller, La terre et le sang. Sergio, een hooggestemde biopic over leven en liefde van VN-diplomaat Sérgio Vieira de Mello, in 2003 opgeblazen te Bagdad.

Een schot hagel al met al: dan beleefde ik meer plezier bij Amazon Prime. Die had de première van de sterke thriller 21 Bridges, Jim Jarmusch’ gemoedelijke zombiekomedie The Dead Don’t Die en de hartverwarmende Britse coming-of-agefilm Blinded By the Light, waar liefde voor Bruce Springsteen een Pakistaanse jongeman boven Luton en zijn milieu verheft – een film die de vergelijking met Billy Elliot of Bend it Like Beckham prima doorstaat. Met sterke series – Picard! Fleabag! Tales from the Loop! Jiskefet! The Man in the High Castle! – loont het nu even om bij de dark side aan te sluiten. U kunt altijd nog terug.