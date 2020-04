Israël uit impasse: Netanyahu vormt noodregering met opponent Gantz

Demissionair premier Benjamin Netanyahu van Israël en diens politieke tegenstander Benny Gantz hebben maandag een akkoord bereikt om een noodregering te vormen. Dat meldt de Likud-partij van Netanyahu. Met het akkoord komt een einde aan een langdurige politieke impasse. Ondanks drie verkiezingen konden beide kanten het niet eens worden over een regering. Binnen de noodregering zal Netanyahu premier blijven en zal Gantz vicepremier en minister van Defensie worden, schrijven Israëlische media. Mogelijk zullen de twee hun functie na 18 maanden omwisselen, maar het is nog onduidelijk of daar werkelijk over gesproken is. Over een samenwerking tussen de politieke rivalen werd al langere tijd onderhandeld. Vanwege de situatie rond de uitbraak van het coronavirus voelde Gantz, voorman van de grootste oppositiepartij Blauw-Wit, zich genoodzaakt toch met Netanyahu in gesprek te gaan. Eerder beloofde hij zijn kiezers dat niet te doen, omdat tegen Netanyahu een rechtszaak loopt vanwege corruptie.

Door de coronacrisis is de corruptiezaak uitgesteld tot 24 mei. In de nieuwe regering zal Netanyahu een vetorecht hebben bij de benoeming van de openbaar aanklager, schrijft de Israëlische krant Haaretz. Dat was een van de punten waarop eerdere gesprekken over de noodregering spaak liepen. Zondag gingen duizenden Israëliërs de straat op in Tel Aviv om te demonstreren tegen Gantz’ voornemen om toch in zee te gaan met Netanyahu. Ze hielden onderling genoeg afstand om te voldoen aan de coronamaatregelen. (NRC)