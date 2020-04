Kapsalons ‘Ik vind dit heel moeilijk te behappen’

De onzekerheid over de risico’s van verspreiding van het coronavirus via ‘contactberoepen’, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstudio’s blijft te groot, zei premier Mark Rutte (VVD) in zijn persconferentie. Deze zaken blijven dus voorlopig dicht. In de komende weken wil het kabinet extra advies inwinnen over het gebruik van „persoonlijke bescherming”, waaronder mondkapjes, aldus Rutte.

Kappersorganisatie ANKO is erg teleurgesteld. „In onze ogen hebben we als brancheorganisatie echt álles gedaan wat in onze macht ligt om weer veilig open te kunnen”, zegt ANKO-voorzitter Maurice Crusio in een persbericht. De organisatie stelde samen met de vakbonden een protocol op om veilig te werken. Dit werd afgelopen vrijdag overhandigd aan het kabinet.

Er staan onder meer afspraken in over het aantal mensen dat tegelijkertijd mag werken in een salon, over het werken op afspraak en over de flexibele inzet van personeel na heropening. ANKO erkent dat de regels over mondkapjes nog moeten worden „ingevuld”, maar staat open voor oplossingen. „Kortom: wij hebben echt gedaan wat we kunnen en verwachten nu actie van de overheid.”

Meral Halaceli, eigenaar van kapsalon Mufide Hair & Spa in Enschede, vindt het besluit „heel moeilijk te behappen”, zegt ze aan de telefoon.

„Ik heb er alle begrip voor dat we langer dicht moeten voor de veiligheid, maar mijn ondernemershart bloedt. Dit is geen branche waar mensen grote buffers hebben. Er ontstaat een stuwmeer aan rekeningen: de Belastingdienst, de softwareleverancier, gas water en elektra. Misschien is het onmogelijk, maar het zou echt mooi zijn als de belastingen kwijtgescholden kunnen worden.”