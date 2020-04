Foto Hans Petersen

„Sinds al mijn optredens in het Excalibur Hotel in Las Vegas zijn gecanceld, kom ik tijd tekort. Als je dagelijks optreedt sta je als illusionist stil. Zo’n show vergt veel voorbereiding, het is fysiek best zwaar, en meestal is er een after show waar ik allerlei gasten moet entertainen. Aan het bedenken van nieuwe acts kom je niet toe.

„Met mijn vriend Dann, die ook een goede goochelaar is, werk ik nu aan nieuwe illusies, we repeteren kleinere trucs, schrijven teksten en zoeken naar muziek.

„Normaal besteed ik de sociale media uit aan een gespecialiseerd bureau. Maar deze week heb ik vanuit ons huis in Las Vegas een samenwerking bedacht met tien andere Nederlandse goochelaars. Allemaal doen we een kaarttruc met harten vier, te zien op YouTube.

„Wat voor mij balen was: op 13 maart trad ik op in de talkshow van Ellen DeGeneres. Twee dagen later stopte mijn show. Nu heb ik Marcel Boekhoorn [de Nederlandse HEMA-eigenaar, red.] als investeerder achter me staan, ik heb het niet slecht. Maar mijn Amerikaanse collega’s hebben slechts twee weken doorbetaald gekregen.

„Dit voelt als oorlogstijd. Maar of de mensen net als na de bevrijding meteen weer gaan feesten, dat betwijfel ik. Het virus is ook een wake-upcall. We waren allemaal wel heel gretig. In Las Vegas kostte een kaartje voor een optreden van Lady Gaga 1.500 dollar. Niks is nu nog vanzelfsprekend. Vind maar eens een tandarts als je kiespijn hebt. Als goochelaar heb je één voordeel: als de nood aan de man komt, kan ik altijd nog op straat geld verdienen. Aan volksvermaak is altijd behoefte.”

In deze videoboodschap geeft Hans Klok vanuit Las Vegas lockdown-tips: „Lees een boek. Of schrijf er eentje.”

Hans Klok Leeftijd: 51 Beroep: goochelaar-illusionist

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 april 2020