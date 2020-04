Het gaat nu om de relatie tussen Italië en Europa

Om kwart voor acht op Goede Vrijdag werd het Giuseppe Conte even te veel. De partijloze jurist die twee jaar terug premier van Italië werd, is normaal de beheersing zelve. Hij praat rustig, oogt kalm. Maar die avond, in een live uitgezonden presentatie van de coronaplannen, sloeg zijn stem over. Priemend met zijn wijsvinger uitte hij zijn woede over „de onwaarheden en leugens” van de rechtse oppositie „die ons verzwakken in de onderhandelingen” met Europa.

De voorbije twee weken werden in Italië gedomineerd door een debat over het pakket Europese coronamaatregelen dat, in de woorden van een minister, „surrealistische vormen” heeft aangenomen. Een onderdeel van dat pakket voorziet in steun voor de gezondheidssector. Voor Italië zou dit neerkomen op 37 miljard euro. Maar – en daar schuilt het politieke gif – die specifieke kredieten zouden worden verleend via het euronoodfonds ESM.

Als we daar ja tegen zeggen, raken we onze pensioenen kwijt, roept Matteo Salvini, de populistische en eurosceptische leider van de rechts-nationalistische partij Lega. Toen de partij vorig jaar regeerde met de Vijfsterrenbeweging, was kritiek op het ESM een van hun gezamenlijke stokpaardjes. Kort gezegd: het ESM heeft ten tijde van de schuldencrisis onder zulke draconische voorwaarden geld geleend aan Griekenlanden in mindere mate Spanje, Portugal en Ierland, dat dit middel nu erger zou zijn dan de kwaal.

Salvini en zijn bondgenoot op rechts, Giorgia Meloni, blijven dit zeggen, hoewel in de plannen die nu op tafel liggen, geen sprake is van strenge voorwaarden – het was hun stroom tweets op Goede Vrijdag waarin ze suggereerden dat Rome door de knieën was gegaan, die tot de uitbarsting van Conte leidde.

Maar ook de Vijfsterrenbeweging, getalsmatig de dominerende partij in de coalitie met de centrum-linkse Democratische Partij, houdt haar twijfels. Het ESM heeft een slechte reputatie in Italië, zei Conte zondag tegen de Süddeutsche Zeitung. „We zijn niet vergeten dat de Grieken bij de laatste financiële crisis onaanvaardbare offers zijn gevraagd om de kredieten te krijgen.”

Werkgevers, economen en ook oud-premier Silvio Berlusconi, die op dit punt heeft gebroken met zijn rechtse bondgenoten, zeggen in koor dat het absurd zou zijn als Italië die 37 miljard voor zijn gezondheidszorg zou laten liggen nu de ESM-voorwaarden uit beeld zijn. Dat zou „een sensationele vergissing” zijn, twitterde Berlusconi. En de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie Confindustria, Carlo Bonomi, zei: „Wanneer we de kans hebben om geld uit Europa te krijgen, moet die worden aangegrepen.”

De Italiaanse gevoeligheden in het ESM-debat vormen een extra complicatie wanneer Conte donderdag het gesprek aangaat met andere EU-leiders. Over twee andere instrumenten, het werkloosheidsfonds Sure (100 miljard euro voor heel Europa) en de kredieten van de Europese Investeringsbank voor bedrijven in nood (200 miljard) bestaan geen grote meningsverschillen. Maar Conte houdt vast aan zijn oproep voor een groots opgezet reddingsplan, ongeacht de naam die dat krijgt, dat wordt gedekt door heel Europa.

Voor een effectief antwoord op „de grootste uitdaging voor Europa sinds de Tweede Wereldoorlog”, heeft Conte gezegd, is ongeveer 1.500 miljard euro nodig. Daar moeten de lidstaten van de Europese Unie zich samen voor garant stellen. Italiaanse bewindslieden wijzen er daarbij steeds op dat Italië vooral een gezamenlijke garantstelling wil, omdat het land dan niet het risico loopt van een financiële aanval waardoor het veel hogere rente zou moeten betalen. We hebben altijd zelf onze schulden terugbetaald, is het refrein. En de twijfels hierover bij Duitsland en Nederland? „Europa moet nu groots denken”, zegt Conte.

In eigen land staat de Italiaanse premier onder druk. De besmettingshaarden lijken onder controle, al zijn er nog steeds honderden nieuwe doden per dag. Conte moet nu laveren tussen de angst voor nieuwe uitbraken, het groeiende ongeduld van de burgers, de scoringsdrift van de politieke oppositie en de pressie van werkgevers, die zo snel mogelijk weer alle bedrijven open willen hebben.

Maar Europa vormt de grootste uitdaging. De economische en sociale crises door de pandemie zijn anders dan de schuldencrisis van een decennium geleden, heeft Conte gezegd. Toen ging het om tekorten van nationale overheden. Nu gaat om een enorme Europa-brede recessie – die in Italië al is begonnen. Daarom wil Conte de andere Europese leiders ervan overtuigen dat er geen tijd te verliezen is.

Donderdag gaat het om de relatie tussen Italië en Europa, schreef de Corriere della Sera in een commentaar. Maar volgens de krant vergist Conte zich door te denken dat de opstelling van Salvini de positie van Italië in Brussel verzwakt. Integendeel, denkt de krant: andere landen kunnen zien wat de gevolgen zijn als, vroeger of later, een keihard nee van Europa tegen Italië Salvini aan de macht brengt.

