Grote bosbrand tussen Tilburg en Moergestel

In de bossen op de Kerkeindse Heide, een natuurgebied in Brabant tussen Tilburg en Moergestel, heeft dinsdagmiddag een grote brand gewoed. De rook van de brand trok door de stevige wind met name over het zuiden van Tilburg en Goirle, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Omwonenden kregen een NL-Alert toegestuurd. Maandag ontstonden ook al natuurbranden in Limburg en Overijssel.

De brandweer in Brabant rukte met groot materieel uit. Daarbij zijn dertien korpsen uit de regio ingezet en leverde ook de Belgische brandweer waterwagens voor het blussen. Rond 19.30 uur was de brand na zo’n vier uur blussen onder controle en was „het vuur er af”, schrijft de Veiligheidsregio op Twitter. Toch zal de brandweer nog lange tijd aanwezig zijn voor het nablussen, controleren en nathouden van het gebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, al wijst de veiligheidsregio op de aanhoudende droogte en wind.

Maandagmiddag ontstonden in het Limburgse Herkenbosch, nabij het Noord-Brabantse Deurne, en in het Overijsselse De Weerribben grote branden in het bos, op de heide en in rietpercelen. Door de veranderlijke wind had de brandweer grote moeite om de branden te blussen. Zeker honderden hectaren aan natuur werden verwoest.