Grote bos- en heidebranden in Brabant en Limburg

In het Limburgse Herkenbosch en nabij het Brabantse Deurne woeden grote natuurbranden in het bos en op de heide. Dat melden de plaatselijke brandweer en veiligheidsdiensten. In totaal zijn honderden hectaren aan natuur verwoest.

In het Limburgse Nationaal Park De Meinweg ontstond maandagmiddag de brand door onbekende oorzaak. Het vuur is een dag later nog niet volledig onder controle, zegt een woordvoerder van de brandweer. Hij verwacht wel dat dit „op korte termijn” zal gebeuren. „Dat betekent echter niet dat het gebied wordt vrijgegeven voor bezoekers. Het nablussen kan de hele dag duren.” De woordvoerder spreekt van een forse brand, waarbij „ongeveer tweehonderd” brandweerlieden proberen deze te blussen.

Het vuur beslaat zeker 170 hectare bos en heide, ongeveer een tiende van het totale natuurgebied. Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer is deze omvang zeldzaam. „Normaal gesproken beslaan branden gemiddeld 10 tot 20 hectaren”, zegt hij.

Even leek het maandag geblust, maar tegen het einde van de dag laaiden de vlammen toch opnieuw op. De politie heeft een drone ingezet om eventuele nieuwe brandhaarden tijdig te ontdekken. Ook zijn Duitse collega’s ingeschakeld om te helpen het vuur onder controle te krijgen. „De droogte in combinatie met de wind maakt natuurgebieden extra kwetsbaar”, zegt de woordvoerder van de brandweer.

Deurne

Ook in natuurgebied de Deurnese Peel woedt sinds maandag door onbekende oorzaak een zeer grote brand, meldt de gemeente Deurne. Een gebied van 150 hectare is verband, wat gelijk staan aan zo’n driehonderd voetbalvelden. Vanwege de sterke wind, verspreidde het vuur zich snel. Dinsdag waren er nog altijd twee brandhaarden. De rest van de dag wordt nog rook- en geuroverlast verwacht.

Omwonenden werden maandag via meerdere NL-alerts opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Vanwege de brand werd maandagavond een zorgcentrum in Liessel ontruimd, waar ook een aantal coronapatiënten verbleven. Bij het blussen werd een Chinook-blushelikopter van de Luchtmacht ingezet met een waterzak van 10.000 liter.