Droomscenario voor Netflix

Voor de liefhebbers van samenzweringen en complotten: zou het TOEVAL zijn dat met de uitbraak van het CORONAVIRUS de koers van NETFLIX stijgt, en NIET ZO’N BEETJE ook? Dat Netflix profiteert van honderden miljoenen verplichte thuiszitters, is aan de recente beurskoers goed af te lezen. Het aandeel steeg in korte tijd 40 procent in waarde en Netflix haalde – qua marktwaarde – weer eventjes concurrent Disney in. Beleggers reageerden vorige week zelfs teleurgesteld op het nieuws dat de lockdown in de Verenigde Staten versoepeld leek te worden.

Natuurlijk is er geen verband, maar voor diensten als Netflix is de pandemie wel een droomscenario; iedereen is aan huis gekluisterd en zoekt onlinevermaak. ‘Brood en spelen’, het beproefde recept om het gepeupel in toom te houden, is veranderd in ‘thuisbezorgd en streaming’.

Alle video-aanbieders profiteren van dit corona-effect, toch gaat hun onderlinge concurrentiestrijd door. De ‘streaming wars’ worden uitgevochten met weggevertjes. Amazon Prime deelt gratis kinderseries uit, Apple geeft zijn talkshow met Oprah weg (‘Oprah talks Covid-19’).

Netflix maakte bekend dat het educatieve documentaires op YouTube gaat aanbieden. Gratis te zien bij de concurrent, is Netflix gek geworden? De verklaring: normaal gesproken wordt dit soort documentaires vertoond in schoolklassen, via het Netflix-account van de docent. Omdat bijna alle leerlingen nu noodgedwongen thuis zitten, is YouTube de enige optie, zegt Netflix.

Terwijl gewone tv in coronatijd terugvalt op low budget – ook met een smartphone of een laptop kun je boeiende programma’s maken – worden de budgetten van de streaming diensten alleen maar verder opgejaagd.

Voor Netflix is de huidige groei belangrijk om de miljardeninvesteringen in nieuwe producties vol te houden. Zolang circa 175 miljoen Netflix-abonnees maandelijks een tientje overmaken is de torenhoge schuld wat makkelijker te dragen.

Nog één complottheorie dan, om het af te leren: Netflix is nooit scheutig met kijkcijfers, maar sinds februari wordt van elk land de top-10 van best bekeken series en films weergegeven. Dat geeft een indruk van de tijdgeest aldus het bedrijf. En wat blijkt: tijdens de lockdown worden opvallend veel series en films over pandemieën en virusuitbraken bekeken. TOEVAL??

Een mogelijke verklaring die ik las: mensen hebben de neiging hun eigen ellende te fictionaliseren. Even snel doorspoelen naar het einde van een verzonnen verhaal, zolang de afloop van de werkelijke catastrofe nog niet in zicht is.

Die neiging om fantasie te omarmen in barre tijden verklaart waarom complotdenkers de aanleg van 5G-netwerken moeiteloos in verband brengen met corona. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat die brandstichters – de teller staat nu op vijftien branden in Nederlandse zendmasten – echt bang zijn voor radiostralen. Anders ga je niet met een jerrycan naast een zendmast staan.

De vernielzucht lijkt gevoed door extreem wantrouwen, in combinatie met stoer doen en stierlijke verveling door te lang thuiszitten. Neem dan een Netflix-abonnement.

Marc Hijink schrijft over technologie

