Dodental moordpartij Canada loopt op tot 22

De Canadese schutter die afgelopen weekend op een moordtocht door de provincie Nova Scotia trok, heeft zeker 22 slachtoffers gemaakt. Dat heeft de Canadese politie dinsdag bekendgemaakt nadat nog meer lichamen zijn ontdekt die gelinkt worden aan de massale moordpartij. Maandag dacht de politie nog dat de man negentien slachtoffers had gemaakt. Het jongste slachtoffer was zeventien jaar oud.

De 51-jarige dader, die is geïdentificeerd als Gabriel Wortman, schoot zaterdagavond vijf mensen dood in het plaatsje Portapique. Hierna reed hij urenlang rond in de dunbevolkte provincie en schoot hij bewoners en automobilisten dood. Tijdens de tocht kwam hij politie tegen, waarbij hij een agent ombracht. Uiteindelijk werd de schutter twaalf uur na de eerste telefoontjes naar noodnummer 911 aangehouden door andere agenten, waarbij een vuurgevecht plaatsvond en Wortman stierf.

De moordpartij is het dodelijkste incident met vuurwapens in de geschiedenis van Canada. Het is nog altijd onbekend wat voor motief Wortman had. Hij reed in een namaakpolitiewagen en droeg een namaakuniform, wat erop duidt dat het een voorbereide actie was. Volgens Canadese media is de man eerder veroordeeld voor een geweldsdelict.

De koningin van het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland heeft dinsdag met afschuw gereageerd op het nieuws over de massale schietpartij. Koningin Elizabeth stelt te bidden voor de inwoners van Novia Scotia en alle andere Canadezen.