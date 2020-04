Dick Advocaat blijft aan als hoofdtrainer Feyenoord

Dick Advocaat blijft langer aan als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat heeft de Rotterdamse club dinsdag bekendgemaakt. De 72-jarige Advocaat heeft een contract getekend voor nog een seizoen, dat half 2021 afloopt.

De trainer schrijft in een reactie dat Feyenoord onder zijn leiding „met iets moois bezig was” toen het seizoen stil kwam te liggen door de coronacrisis, en dat hij dit samen met zijn staf en selectie wil afmaken. Vermoedelijk verwijst hij hiermee naar de finale van het KNVB-bekertoernooi, waarin Feyenoord afgelopen week zou strijden tegen FC Utrecht.

Technisch directeur van Feyenoord Frank Arnesen schrijft het „fantastisch” te vinden dat de „zeer ervaren” Advocaat bij de club blijft. „Wanneer we weer kunnen gaan voetballen is onduidelijk, maar als het moment komt moet je er als club klaar voor zijn. En dat begint wat mij betreft met het vastleggen van een heel goede trainer”, aldus Arnesen.

Advocaat zal blijven samenwerken met assistenten Said Bakkati, Cor Pot en John de Wolf. De Leidschendammer is al veertig jaar trainer en werkte eerder onder meer voor PSV, AZ, Sparta en FC Utrecht. Ook was hij meermaals bondscoach voor onder meer Nederland, Zuid-Korea en Rusland.