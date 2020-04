Demonstranten willen zélf bepalen of ze virus krijgen

Protesten in de Verenigde Staten tegen de coronamaatregelen hebben dit weekend hun eigen tegendemonstratie uitgelokt. Zwijgende verpleegkundigen, in groene hospitaalkleding en mondkapjes voor, stonden in Denver te protesteren tussen auto’s met daarin toeterende demonstranten tegen de thuisblijfmaatregelen van de gouverneur van Colorado. „Dit voelde als een klap in het gezicht van verpleegkundigen”, zei verpleegster Alexis tegen een lokale tv-zender in Denver.

In verschillende staten gingen dit weekend opnieuw demonstranten de straat op. De meesten in auto’s, maar ook stonden tientallen mensen dicht bijeen voor regeringsgebouwen. Ze protesteerden voor het recht om zélf te mogen bepalen of zij zich aan de coronamaatregelen willen houden die de overheid heeft afgekondigd. Op hun borden stonden leuzen over ‘tirannie’, over de economische schade als gevolg van de maatregelen, over het recht om naar de kapper te gaan. Veel mensen droegen petjes en vlaggen waarmee ze president Donald Trump steunden. En een enkeling droeg een bord met een karikatuur van een rat met het hoofd van een gelovige Jood en de davidsster en de tekst ‘De echte plaag’.

Interviews met lokale tv-zenders toonden een breed palet van meningen. Sommigen menen dat het gevaar van het virus wordt overdreven, anderen schatten het gevaar hoog in, maar vinden dat het aan henzelf is of zij zich eraan willen blootstellen.

Aangemoedigd door Trump

The Washington Post schreef maandag over drie broers, Aaron, Ben en Christopher Dorr, fanatieke wapenlobbyisten, die Facebook-pagina’s in verschillende staten hebben opgezet. Van ‘Wisconsinites Against Excessive Quarantine’ tot ‘Ohioans Against Excessive Quarantine’ moedigden zij tienduizenden geïnteresseerden aan zich tegen gouverneurs en staten te keren die strenge maatregelen handhaven.

De demonstranten kunnen zich aangemoedigd voelen door Trump, die vrijdag drie tweets stuurde met hun strijdkreet: ‘Liberate Minnesota’, ‘Liberate Michigan’ en ‘Liberate West Virginia’. Bij die laatste staat schreef hij erbij dat de gouverneur daar wil tornen aan het grondwettelijke recht om vuurwapens te dragen, de kernboodschap van de gebroeders Dorr.

De president maakte vorige week in een persconferentie zelf de richtlijnen bekend waarmee de staten gefaseerd hun maatregelen kunnen versoepelen, beleid waarvoor hij de gouverneurs verantwoordelijk stelde. Gewezen op de tegenstelling tussen die boodschap en zijn aanmoediging om verschillende staten – met in alle drie een Democratische gouverneur – te ‘bevrijden’, nam hij het op voor de demonstranten. Verscheidene gouverneurs, onder wie Republikeinse, hebben zich openlijk verbaasd over de opstelling van Trump.

De Democratische gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer, zei bij het zien van de demonstraties: „De droevige ironie is dat zij met hun protest tegen de maatregelen, waar ze zonder mondkapjes en dicht op elkaar bijeenkwamen, mogelijk verantwoordelijk zijn voor een verlenging van deze maatregelen.”

