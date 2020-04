Coronablog 21 april

Gouverneurs botsen met Trump over testen voor coronavirus

Een groep gouverneurs van Amerikaanse staten is maandag in aanvaring gekomen met president Donald Trump over de beschikbaarheid van testen voor het coronavirus. Ze verwerpen zijn verwijt dat Democraten „een gevaarlijk politiek spel” zouden spelen door te waarschuwen voor een tekort aan testen. Dat schrijft AP.

Gouverneurs van beide partijen vinden dat de federale overheid meer moet doen om staten te helpen met testen voor het coronavirus. Dat is volgens hen nodig voordat beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, kunnen worden versoepeld.

Trump haalde maandag uit naar Democratische gouverneurs op Twitter. Hij vergeleek hun roep om testen met de eerdere roep om beademingsapparaten, suggererend dat de nood in beide gevallen is overdreven. Volgens Trump is het aan de staten om te zorgen voor testen. „Maar we zullen samenwerken met de gouverneurs om het gedaan te krijgen", schreef hij. Later herhaalde hij dat tijdens zijn dagelijkse persconferentie.

Volgens Laura Kely, de Democratische gouverneur van Kansas, is de federale aannpak „echt niet goed genoeg als we in staat willen zijn om onze economie te heropenen. Dat kunnen we niet op een veilige manier doen zonder dat de testen er zijn.”

Er is toenemende druk in de Verenigde Staten, veelal van aanhangers van Trump, om de Amerikaanse economie te heropenen. Gezondheidsexperts waarschuwen dat voldoende testcapaciteit een van de voorwaarden is om daaraan te kunnen beginnen, naast onder meer een dalende lijn van nieuwe gevallen.

Gouverneurs van beide partijen hebben opgeroepen tot een nationale strategie om ervoor te zorgen dat de benodigde middelen voor testen beschikbaar zijn. Larry Hogan, de Republikeinse gouverneur van Maryland, wees erop dat veel van de testcapaciteiten in zijn staat in federale laboratoriums is. Zijn staat heeft 500.000 testen verworven uit Zuid-Korea.

Volgens vicepresident Mike Pence staat de federale regering klaar om de staten te ondersteunen bij testen voor het virus. „Als het aankomt op testen, zijn we er om te helpen", zei hij na een telefonische conferentie met gouverneurs.