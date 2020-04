Chili voert onder economische druk als eerste land immuniteitspaspoorten in

Om de economie weer draaiende te krijgen, voert Chili vanaf deze week als eerste land ter wereld immuniteitspaspoorten in. Met deze paspoorten kunnen Chilenen gewoon weer op hun werk verschijnen, zelfs als in hun stad quarantainemaatregelen zijn afgekondigd.

Rond de 5.000 Chilenen die zijn geregistreerd als ‘hersteld’, kunnen al aanspraak maken op de kaart. Iedereen die de ziekte heeft gehad en na veertien dagen geen symptomen meer vertoont, kan na een test een paspoort krijgen. Mensen uit risicogroepen moeten 28 dagen wachten.

Gezondheidsexperts, onder wie beleidsmakers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hebben twijfels over de Chileense aanpak. De nu beschikbare tests zouden geen goed onderscheid kunnen maken tussen antilichamen van Covid-19 en andere coronavirussen. Ook is onzeker hoe lang iemand immuun blijft.

De Chileense Trump

Volgens de Chileense senator Guido Girardi van de centrumlinkse Partij voor de Democratie focust het regeringsbeleid zich op de economie en niet op de volksgezondheid. De Chileense president Sebastián Piñera volgt de lijn van de Braziliaanse leider Jair Bolsonaro en Donald Trump, zegt senator Girardi. „Het beleid van de regering is niet langer gebaseerd op wetenschap. De overheid wil de situatie normaliseren, maar dit leidt alleen maar tot valse normaliteit. Met deze immuniteitspaspoorten saboteren ze hun eigen beleid.”

Met een van de laagste sterftecijfers in de regio lijkt Chili de uitbraak van het coronavirus in eigen land tot nu toe redelijk onder controle te hebben. Tot dusver zijn in het Zuid-Amerikaanse land 139 doden gevallen en 10,507 besmette gevallen geregistreerd. Er is een noodtoestand en een nationale avondklok in het land afgekondigd. Steden en buurten waar veel gevallen worden gemeld, gaan onmiddellijk dicht.

Terug uit Europa

Nadat besmettingen in de eerste weken na de uitbraak vooral mensen in rijkere buurten raakten – velen hadden het virus op vakantie in Europa opgelopen – verspreidt het zich nu snel in de armere wijken in het land. De autoriteiten verwachten dat de piek van de uitbraak eind mei of begin juni ligt.

Ondanks deze late piek worden nu al maatregelen genomen om scholen, bedrijven en overheidsinstellingen te heropenen. Zo moeten zo’n 60.000 overheidsambtenaren die niet in risicogroepen vallen, vanaf maandag weer op hun werk verschijnen.

Catterina Ferreccio, als epidemioloog verbonden aan de Chileense Pontificia Universidad Católica en een directe adviseur van de president, zegt hier niet over te zijn geraadpleegd door de regering. „Ik was verrast. Niemand weet hoe deze beslissing is genomen. Het zorgt voor onzekerheid bij het volk.”

Vakbonden proberen de beslissing bij de rechtbank aan te vechten. Demonstranten gingen maandag de straat op, voor het eerst sinds de grootschalige, maatschappelijke protesten stopten toen het coronavirus was uitgebroken.

Volgens epidemioloog Ferreccio stond de regering onder druk van grote bedrijven om de economie te heropenen. „De aanpak is veranderd. In het begin zagen wij de beelden uit Spanje en Italië en zeiden: dit willen we niet. Dat is gelukt, de Chilenen hielden zich goed aan de regeringsmaatregelen. Nu zie je dat de primaire angst voor gezondheidsproblemen weg is. En ontstaat er economische angst.”