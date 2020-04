Burgemeesters blij met aanpak jeugd

Het pleidooi van burgemeesters om aandacht te hebben voor jongeren boven de twaalf jaar is door het kabinet gehoord. Die leeftijdsgroep mag weer naar buiten om georganiseerd te sporten, maar alleen als er ook dan anderhalve meter afstand wordt gehouden. En het kabinet schetste een horizon: als het voortgezet onderwijs die afstandsmaatregel kan invoeren, gaan 1 juni ook middelbare scholen weer open.

„Dat begin van een doorkijkje is belangrijk”, zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad waarin de 25 veiligheidsregio’s zitten. De burgemeesters maken zich al vanaf het begin van de ‘intelligente lockdown’ zorgen over jongeren tussen de twaalf en achttien voor wie het „met de dag moeilijker wordt” binnen te blijven.

Uit alle delen van het land melden burgemeesters dat jongeren moeite hebben zich aan de regels te houden en moeten worden gewaarschuwd. In kleine groepjes, zonder acht te houden op de anderhalve meter, komen zij bijeen. Daarbij gaat het niet om georganiseerde bijeenkomsten zoals feesten. Waar die worden waargenomen, worden de betrokkenen beboet.

Lees ook wat de nieuwe maatregelen voor het onderwijs betekenen: Alleen de jongsten terug naar normaal

De versoepeling voor twaalf- tot achttienjarigen noemt Bruls „een terecht stapje” dat tegemoet komt aan de wens van de veiligheidsregio’s. „Dit is niet het belonen van raddraaiers. Dit gaat om een groep die verstoken is van alles wat het leven structuur gaf”, zegt Bruls.

Over het algemeen, is de indruk in alle 25 veiligheidsregio’s, houden de meeste jongeren en volwassenen zich aan de afstandsregel. Wel wordt waargenomen dat waar mensen de eerste drie weken thuis bleven, zij nu steeds meer de buitenlucht opzoeken. „De maatschappij zoekt een uitlaatklep”, signaleert Bruls.

Dat heeft als gevolg dat afzonderlijke locaties worden gesloten als het daar structureel te druk is. Zo ging de afgelopen dagen onder meer een deel van het Haagse Zuiderpark dicht, sloten de havens op Scheveningen omdat daar werd geracet, en is recreatie verboden in het Limburgse Heuvelland.

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven