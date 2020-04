Britse rapper en terreurverdachte gearresteerd in Spanje

De Brits-Egyptische terreurverdachte Abdel-Majed Abdel Bary is opgepakt in Spanje. Dat melden Britse media dinsdag naar aanleiding van een bericht van de Spaanse politie. De Spaanse antiterreureenheid meldde eerder op de dag dat „een van de meestgezochte terroristen van Europa” is opgepakt. Abdel Bary staat in het Verenigd Koninkrijk bekend als de ‘jihadrapper’ omdat hij in het verleden enige bekendheid had als hiphopartiest.

De voormalige muzikant is volgens de Spaanse autoriteiten recent zonder papieren Spanje binnengekomen. Hij verstopte zich in een appartement in de stad Almería in Zuid-Spanje. Hij zou weinig naar buiten zijn geweest de afgelopen tijd en als hij dat deed, een mondkapje hebben gedragen. Bij zijn arrestatie in de woning werden ook twee anderen opgepakt. De politie onderzoekt nog wie dit zijn.

Abdel Bary is een van de meestgezochte terreurverdachten uit het Verenigd Koninkrijk. Hij reisde in 2013 af naar het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat, waar hij zich bij de terreurgroep aansloot. Hij zou onder meer betrokken zijn geweest bij het martelen van gevangenen van IS. Tijdens zijn tijd in Syrië kwamen onder meer beelden naar buiten waarop de voormalige rapper te zien was met een afgesneden hoofd. De Spaanse politie omschrijft Abdel Bary, die niet bij naam wordt genoemd, als een man met „zeer eigenaardige persoonlijkheidskenmerken en een uiterst gewelddadig crimineel profiel”.

De vader van de terreurverdachte begaf zich eveneens in uiterst gewelddadige kringen. Abdel Abdel Bari is in 2015 veroordeeld voor betrokkenheid bij de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Hij zit momenteel in de Verenigde Staten een celstraf van 25 jaar uit voor de moord op 213 mensen.