Bezoekverbod verpleeghuis verlengd, ondanks verdriet

Het besluit om het bezoekverbod in de verpleeghuizen te verlengen gaat gepaard met „veel pijn en verdriet”, erkende premier Mark Rutte dinsdagavond op de persconferentie. Toch vindt het kabinet het onvermijdelijk dat de verpleeghuisbewoners het de komende weken nog zonder bezoek van hun naasten moeten doen. Rutte noemde de verlenging van het bezoekverbod tot 20 mei „noodzakelijk om onze kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te beschermen”.

De verpleeghuizen kregen pas de afgelopen weken te maken met grote uitbraken van Covid-19. Het coronavirus wist binnen te dringen in ongeveer vier op de tien tehuizen. Al meer dan 6.300 bewoners zijn mogelijk besmet, blijkt dinsdag uit de nieuwste cijfers van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso. Honderden verpleeghuisbewoners zijn al aan de ziekte overleden: de sterfte in de verpleeghuizen lag twee keer zo hoog als voor de coronacrisis begin dit jaar. De situatie in de verpleeghuizen is nog altijd „zeer zorgwekkend”, vatte Rutte het samen.

Toch laaide afgelopen week de discussie over de gevolgen van het bezoekverbod voor de veelal demente bewoners van de verpleeghuizen op. Nu wordt familie alleen op het allerlaatste moment toegelaten als een bewoner stervende is. Alzheimer Nederland pleitte er dinsdag in NRC voor die periode te verruimen en ook weer één vaste mantelzorger toe te laten voor bewoners met dementie die snel achteruitgaan of angstig of paniekerig zijn. Deze kwetsbare groep zou anders van eenzaamheid „wegkwijnen”.

Het kabinet vindt het voor zulke versoepelingen nog te vroeg en volgt daarin het advies van de experts in het Outbreak Management Team (OMT). Directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel van het RIVM zei dinsdag dat in de verpleeghuizen, in tegenstelling tot de rest van het land, „nog geen afvlakking” van het aantal besmettingen te zien is. De risico’s van het toelaten van meer bezoek zijn daarom nog te groot. „We moeten het daar eerst beter onder controle krijgen.”

Verenso, dat spreekt namens de artsen die in de verpleeghuizen werken, is het daarmee eens. Voorzitter Nienke Nieuwenhuizen zegt dat de verpleeghuizen „heel voorzichtig moeten blijven” tot binnen een paar weken hopelijk het aantal besmettingen afneemt. Ze snapt de wens om weer bezoek toe te laten, maar noemt dat „te vroeg” en „een te groot risico”. Nieuwenhuizen benadrukt dat de verpleeghuizen nu andere prioriteiten hebben, zoals het bemachtigen van voldoende beschermingsmiddelen en het sneller laten testen van hun personeel. „Dat hebben we organisatorisch pas net een beetje op orde.”

Rutte kondigde aan dat hij het OMT heeft gevraagd te adviseren hoe en wanneer het bezoekverbod in de verpleeghuizen wél kan worden versoepeld. Verenso hoopt dat dit vanaf 20 mei kan. De komende weken worden in een aantal verpleeghuizen pilots gedaan, waarbij onder meer wordt bekeken of het ook nodig is om bezoekers te testen en hoe dat kan worden geregeld. Nieuwenhuizen vraagt enig geduld als het om het versoepelen van de bezoekersregeling gaat. „Maar zodra het kan, zullen we het doen.”

Wat hetzelfde blijft: geen evenementen, kappers en cafés Het verbod op evenementen – zoals muziekfestivals, beurzen en betaald voetbal – is met drie maanden verlengd tot 1 september. Het betekent „geen Pinkpop, geen Vierdaagse, geen Zwarte Cross”, aldus Rutte. „Het betekent ook: definitief geen betaald voetbal tot 1 september. En ja, dat is zuur”, aldus de premier. Ook kappers en andere beoefenaars van contactberoepen, zoals masseurs en schoonheidssalons, mogen tot zeker 20 mei niet aan de slag . De onzekerheden zijn volgens Rutte te groot. Tandartsen en mondhygiënisten zouden eventueel wel mogen werken: die hebben zichzelf gesloten. Ook cafés, restaurants, bioscopen en musea blijven nog drie weken langer dicht. Horecabedrijven doen er goed aan na te denken hoe ze straks weer open kunnen met inachtneming van de anderhalvemeterregel, maar het is volgens de premier niet zo dat ze weer open kunnen zodra ze aan die regels kunnen voldoen. De basisregels blijven verder hetzelfde: werk zo veel mogelijk thuis, blijf zo veel mogelijk thuis, en hou anderhalve meter afstand tot niet-huisgenoten. Wie met meer dan twee niet-huisgenoten op straat is en zich niet aan de afstandregels houdt, kan een boete krijgen. „Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.”

