Bestuurt Kim Jong-un het land nog wel na operatie?

In een storm van speculaties over de gezondheidstoestand van Kim Jong-un wordt één ding niet ontkend: dat de Noord-Koreaanse leider een hartoperatie heeft ondergaan. Bevestigd is dat echter evenmin. Feit is dat zijn laatste openbare optreden al even geleden is en dat hij vorige week verstek liet gaan op een belangrijk moment.

Op 15 april viert Noord-Korea de geboortedag van oprichter Kim Il-sung, grootvader van de huidige leider. Kim Jong-un (36) was er deze keer niet bij, werd duidelijk uit het verslag van de ceremonie. Vier dagen eerder zat Kim nog een partijbijeenkomst voor, daarna werden geen optredens meer gemeld.

Volgens Daily NK, een mediaorganisatie in Seoul die over Noord-Korea publiceert op basis van plaatselijke anonieme bronnen, werd Kim op 12 april geopereerd in een ziekenhuis dat is gereserveerd voor de familie en herstelt hij sindsdien in een nabijgelegen villa. Later meldden CNN en Bloomberg dat Amerikaanse inlichtingendiensten nagaan of het klopt dat de leider ernstig ziek is.

Een Zuid-Koreaanse regeringswoordvoerder zei dinsdag „geen informatie te hebben over de geruchten” en dat het erop lijkt dat Kim gewoon het land bestuurt. Ook China zei niets te weten. Het staatspersbureau in Pyongyang meldde dat Kim dezer dagen groeten verstuurde aan de presidenten van Cuba en Syrië, maar het toonde geen beelden van Kim.