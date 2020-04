Arnhemse politie onderzoekt acht autobranden in één nacht

View this post on Instagram

Melden helpt. Een man hoorde gister nacht toen hij naar bed wilde gaan een flinke knal en aarzelde geen moment. Hij spoedde zich naar buiten en zag hoe een auto in brand stond. Hij noteerde het kenteken en het signalement van de wegrijdende auto. De politie zette succesvol de achtervolging in en wist de verdachten op te pakken. Nog twee mannen hoorden de knal en belden ook de politie. Ik noem ze Frankie, Berkay en Mo. De autobranden zijn een plaag voor Arnhem. Het gebeurt in Gelderland vaak, laf en sneaky, het is een drama voor de eigenaar en schrikbarend voor de buurt; het karkas ziet er mistroostig uit, alsof er een bom is ontploft. Het zijn voor de politie moeilijk op te lossen delicten. Willen wij hier als stad vanaf komen, dan zijn wij dus afhankelijk van meldingen zoals vannacht. Melden helpt! Frankie, Berkay en Mo vonden het heel normaal. ‘We leven toch allemaal samen, dit is wat wij kunnen doen.’ Dat is waar, melden maakt het verschil tussen oppakken en wegkomen. Dus Ik ben heel blij met deze meldingen en bracht de mannen , samen met @wijkagent_malburgenoost_duifje een bloemetje om ze te bedanken namens onze stad. Beste mensen, vervul uw goede voornemens. Hoort of ziet u iets vreemds, grijp uw kans kijk goed, probeer een signalement te onthouden en bel de politie #arnhemspirit