Aan ‘The Odd Couple’ valt niet te tippen: de vijf grappigste films volgens Peter de Bruijn

The Odd Couple Gene Sacks, 1968 Neil Simon was in de jaren 60 de succesvolste schrijver van blijspelen op Broadway. Zijn stukken leverden ook memorabele films op. Maar de filmversie van The Odd Couple uit 1968 blijft een klasse apart, als een van de grappigste films aller tijden. Jack Lemmon en Walter Matthau spelen Felix Ungar en Oscar Madison, twee onlangs gescheiden mannen. De vrienden trekken bij elkaar in. Oscar is een karikatuur van een man die niet voor zichzelf kan zorgen: in zijn koelkast ligt alleen dik beschimmelde kaas, zijn avondeten is een zak chips. Felix is extreem schoon, neurotisch en zorgzaam. Uit die mismatch komen de meest fantastische scènes voort. Later kwam er een tv-serie, een vervolgfilm, remakes. Maar aan de oorspronkelijke valt niet te tippen; Lemmon en Matthau maken de film. The Odd Couple veroudert nooit.

Glimlach van een zomernacht Ingmar Bergman, 1955 Ingmar Bergman had in de vroege jaren 50 al een niet geheel onverdiende reputatie voor sombere films. Niet prettig voor een kunstenaar die niet in hokje gestopt wil worden. Bovendien wilden zijn producenten ook wel eens een hit. Bergmans antwoord was een zedenkomedie over de dwaalwegen van de liefde. Glimlach van een zomernacht komt in de buurt van de betovering, charme en wijsheid van de opera’s van Bergmans geliefde Mozart. Dat wil toch wel wat zeggen.

Whitnail and I Bruce Robinson, 1987 De fantastische komedie van Bruce Robinson draait om twee alcoholische werkloze acteurs die aan het einde van de jaren 60 een uitje maken naar het platteland. Whitnail and I is de absolute lievelingsfilm van Johnny Depp. Hij haalde regisseur Robinson uit zijn semi-pensionering voor The Rum Diary (2011). Maar die film kon niet tippen aan Robinsons geniale debuut.

Wag the Dog Barry Levinson, 1997 Veel ellende in de wereld komt voort uit de heilloze vermenging van politiek en entertainment. Wie daarom wil lachen – om maar niet te huilen – mag Wag the Dog niet missen. Een spindoctor en een Hollywoodproducent (Robert De Niro en Dustin Hoffman) beginnen een nep-oorlog tegen een ver en onbekend land om de aandacht af te leiden van een seksschandaal waarin de Amerikaanse president is verwikkeld.