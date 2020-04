Zo ziet onderwijs eruit tijdens de coronapandemie

Wereldwijd hebben scholen de deuren gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lessen worden digitaal aangeboden, of ouders geven hun kinderen zelf les. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van onderwijs, maar ook met manieren om leerlingen toch bij elkaar te laten komen met de gepaste afstand. Zo wordt in China bijvoorbeeld eerst de temperatuur opgenomen voordat scholieren de klas mogen betreden en dragen leerlingen in Thailand gezichtsbedekking.