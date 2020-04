Waar de belegger op moet letten in dit cijferseizoen

Zet u schrap. Het eerste seizoen breekt aan waarin de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zijn af te lezen aan de gepubliceerde bedrijfscijfers. Los van dat handjevol fondsen dat afgelopen week al rapporteerde – vanaf deze maandag vliegen de kwartaalberichten u pas echt om de oren.

De initiële paniek door de pandemie waarin de wereld zich sinds maart bevindt, is iets gaan liggen. De vraag die nu rijst: hoe hard gaat dit alles de economie raken? Behoorlijk, denkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit jaar krimpt de wereldeconomie met 3 procent, aldus het ‘milde’ scenario dat het IMF vorige week presenteerde. In de eurozone is die krimp liefst 7,5 procent.

Ook de bedrijfscijfers van de komende weken zullen een indicatie geven van de klappen die de (inter)nationale economie mogelijk gaat krijgen. Daarom, zegt beleggingsspecialist Wubbe Bos van broker Lynx, is het een cijferseizoen om met meer dan normale aandacht naar te kijken.

In het bijzonder is hij geïnteresseerd in wat de grote Europese banken naar buiten brengen. Banken vormen een goede graadmeter voor de staat van de economie. Kunnen bedrijven hun leningen niet meer betalen, hebben huisbezitters geen geld meer voor hun hypotheken: de banken bloeden.

Bij de publicatie van hun kwartaalcijfers wordt duidelijk hoeveel de banken gaan reserveren voor leningen die niet betaald kunnen worden. Bos: „Hoe hoger dat bedrag, hoe slechter ze verwachten dat het zal gaan.” ING en ABN Amro, de twee Nederlandse beursgenoteerde grootbanken, geven begin mei cijfers vrij.

Wat dat betreft waren de kwartaalberichten van de grote Amerikaanse banken vorige week – traditioneel het openingssalvo van het internationale cijferseizoen – omineus, zegt Bos. JP Morgan Chase en Wells Fargo hebben samen meer dan 10 miljard dollar (9,2 miljard euro) opzijgezet. Van hun kwartaalwinst was daardoor nauwelijks wat over.

Een ander aandeel dat Bos tipt, is dat van Unibail Rodamco, dat eind april met zijn cijfers komt. Het vastgoedfonds bezit wereldwijd tientallen winkelcentra. „Bij Unibail zie je al snel de gevolgen van de crisis. Zijn de cijfers slecht omdat winkels hun huren niet kunnen betalen, dan zegt dat iets over hoe snel de retailsector getroffen wordt door de coronamaatregelen.”

Het beste signaal waar je als belegger de volgende weken op kunt letten, volgens vermogensbeheerder Wilfried Steentjes: het dividendbeleid. „Als een onderneming in deze tijden dividend blijft betalen, is dat een belangrijk teken.”

Dat geldt temeer omdat de Europese Centrale Bank verzekeringsmaatschappijen en banken heeft aanbevolen voorlopig geen dividend uit te keren. Beleggersvereniging VEB deed diezelfde oproep aan bedrijven in het algemeen.

Steentjes: „NN Group zei: oké, we keren even geen dividend uit omdat de ECB dat wil. Maar als het aan ons lag, deden we het wel. Dat is een uitstekend signaal naar beleggers toe.”

Steentjes is verder sceptisch over hoeveel de cijfers de komende weken echt kunnen vertellen. „We tasten nog zó in het duister. In korte tijd is de situatie 180 graden gedraaid. Wanneer gaat de overheid de maatregelen beëindigen? Wat kunnen we dan wel en niet doen? Hoe gaan we daar als samenleving mee om? We weten het allemaal gewoon totaal niet.”

Belangrijker, zeggen Bos van Lynx en vermogensbeheerder Steentjes, wordt het tweede kwartaal. Van de eerste drie maanden van 2020 stond één maand in het teken van de lockdown. Bij de tweedekwartaalcijfers zal voor veel bedrijven meer duidelijk zijn over de gevolgen van de corona-uitbraak.

