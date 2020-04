Volkswagen schikt voor 620 miljoen euro met Duitse klanten

Volkswagen treft een schikking met 200.000 van de 260.000 Duitse automobilisten die gezamenlijk een rechtszaak hadden aangespannen vanwege ‘sjoemelsoftware’. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van de autofabrikant. In totaal gaat het om een bedrag van 620 miljoen euro.

Lees ook: Nu wordt ook Mitsubishi verdacht in dieselschandaal

De Duitse autofabrikant gaf in 2015 toe gesjoemeld te hebben met software die ervoor zorgt dat de auto’s beduidend minder stikstofoxiden uitstoten bij emissietests dan op de weg. De groep automobilisten klaagde het bedrijf aan vanwege het waardeverlies van hun auto, nu duidelijk is dat deze meer uitstoot. Per klant wordt er een bedrag variërend van 1.350 tot 6.250 euro uitgekeerd.

Eerder trof het bedrijf al schikkingen met klanten in de Verenigde Staten. Ook in Engeland en Wales loopt nog een zaak van 90.000 automobilisten tegen het autobedrijf, waar dit de grootste groepsrechtszaak van consumenten in de geschiedenis zou zijn.

Niet alleen Volkswagen

De Volkswagen Groep, waar ook de automerken Audi, Seat, Porsche en Skoda onder vallen, is niet de enige autofabrikant die gebruik heeft gemaakt van de software. Nadat het schandaal bij Volkswagen aan het licht kwam, werden andere merken onderzocht. Daimler moest vervolgens vorig jaar tienduizenden dieselauto’s van Mercedes-Benz terugtrekken.

Dit jaar werden in Nederland nog Fiat Chrysler en Suzuki verplicht auto’s naar de fabriek te halen en kosteloos aan te passen. Ook Mitsubishi wordt ervan verdacht de sjoemelsoftware geïnstalleerd te hebben bij auto’s.