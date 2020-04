Tweede hoofdverdachte dood 39 Vietnamezen in koelwagen gearresteerd

Ronan H., de 40-jarige Noord-Ier die samen met Maurice R. verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van 39 Vietnamezen in een koelwagen vorig jaar, is maandag gearresteerd. H. worden 39 maal doodslag en mensensmokkel ten laste gelegd, schrijft de Britse politie op Facebook. Dinsdag moet de Noord-Ier in de rechtbank verschijnen.

Ronan H., een transporteur in de (Noord-)Ierse grensstreek, tekende het huurcontract voor de koelwagen die de 39 Vietnamezen van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk had moeten smokkelen. De wagen werd in oktober 2019 echter op ongeveer 35 kilometer van Londen ontdekt met 39 aan zuurstofgebrek overleden Vietnamezen in de laadruimte. Koelwagens worden vaker ingezet bij mensensmokkel om warmtescanners bij grenscontroles te omzeilen. H. werd tien jaar geleden al eens veroordeeld tot dertig maanden celstraf omdat hij bijna zes miljoen sigaretten van Calais naar Dover had gesmokkeld.

H.’s medeverdachte, de 25-jarige Noord-Ierse chauffeur van de koelwagen Maurice R., bekende eerder deze maand schuld tijdens de behandeling van diens rechtszaak. Ook de 22-jarige Eamonn H. - ook uit Noord-Ierland - is gearresteerd gedurende het internationale onderzoek naar het incident. Eamonn H., die mogelijk door Ierland wordt uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk, wordt verdacht van doodslag omdat hij de vrachtwagen naar het Belgische havenplaats Zeebrugge reed.

