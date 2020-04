Twee maanden corona in Nederland, een overzicht van de maatregelen

Maandag 27 januari

Covid-19 wordt A-ziekte

De eerste maatregel tegen Covid-19 wordt aangekondigd door minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD). Hij is verantwoordelijk voor het coronadossier. De ziekte wordt geclassificeerd als een A-ziekte. De minister krijgt extra bevoegdheden en er is een meldplicht.

Donderdag 27 februari

Eerste besmetting

De eerste besmetting in Nederland wordt vastgesteld. Het gaat om een 56-jarige man uit Loon op Zand. Diezelfde nacht wordt een tweede besmetting geconstateerd, in Diemen.

Bruins laat in een Kamerbrief weten dat hij aanvullende maatregelen zal treffen, „mocht de situatie daarom vragen”.

Bevestigde besmettingen in Nederland: 2

Vrijdag 6 maart

Eerste dode, thuisblijven in Noord-Brabant

Een 86-jarige man uit de Hoeksche Waard is overleden aan de gevolgen van Covid-19. Hij is de eerste Nederlandse dode. In Noord-Brabant wordt door het RIVM geadviseerd om bij verkoudheid, hoesten of koorts sociaal contact te beperken.

Bevestigde besmettingen: 128

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 1

Maandag 9 maart

Geen handen meer schudden

Op een persconferentie van Premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel wordt opgeroepen om geen handen meer te schudden. Rutte: „U kunt voetzoenen en elleboogstoten.” Zwaardere maatregelen, ook in Noord-Brabant, worden nog niet nodig geacht. Aan „symboolmaatregelen” heeft niemand iets, volgens Rutte. „We doen alleen de dingen die nodig zijn.” Gelijk na de persconferentie geeft Rutte Van Dissel een hand. Hij lacht zijn fout weg.

Bevestigde besmettingen: 321

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 3

Donderdag 12 maart

Blijf thuiswerken

De sfeer is omgeslagen. Op een persconferentie van Rutte, Bruins en Van Dissel worden er heftige maatregelen aangekondigd. Iedereen moet thuiswerken als dat kan, behalve mensen in „vitale functies”. Alle evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast, iedereen met klachten moet thuisblijven en het contact met kwetsbaren en ouderen moet vermeden worden. De scholen blijven wel open, tot onvrede van de Tweede Kamer en leraren. De maatregelen gelden in elk geval tot 1 april. De hoop om het virus uit te roeien, is opgegeven. Het doel is nu om verspreiding te vertragen, opdat de ziekenhuizen niet overspoeld worden. Of de maatregelen genoeg zijn, weet Rutte niet. „We moeten met 50 procent kennis voor 100 procent besluiten nemen.” Hij zegt constant de adviezen van experts te volgen en zal dit ook gedurende de crisis meermaals herhalen.

Bevestigde besmettingen: 614

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 5

Zondag 15 maart

Scholen, restaurants en cafés sluiten

Bruins en zijn collega-minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) kondigen op een persconferentie aan dat alle restaurants, cafés, sportclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops in Nederland zullen sluiten om 18.00 uur, nog geen half uur na de persconferentie. Ook scholen en kinderopvangcentra worden gesloten, behalve voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Ook wordt er een oproep voor ‘social distancing’ gedaan. De richtlijn is anderhalve meter afstand. Bruins: „We vragen alle Nederlanders om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren.” Burgers wordt gevraagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Volgens Bruins kan de zorg de situatie goed aan en is er nog geen sprake van een lockdown.

Bevestigde besmettingen: 1.135

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 20

16 maart

Toespraak Rutte

Premier Rutte spreekt rechtstreeks het land toe en hij heeft een donkere boodschap. „Het virus is onder ons en zal onder ons blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg.” Hij stelt dat een groot deel van de bevolking besmet zal raken, maar daardoor wordt er wel groepsimmuniteit opgebouwd. Die term leidt in binnen- en buitenland tot veel verwarring.

Bevestigde besmettingen: 1.413

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 24

Dinsdag 17 maart

Economische maatregelen

De ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66), Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) kondigen een economisch „noodpakket” van vele tientallen miljarden euro’s aan. Het pakket bevat acht economische steunmaatregelen, waaronder een verruiming van de werktijdverkorting, extra inkomensondersteuning voor zzp’ers en uitstel van belastingbetaling. De boodschap is duidelijk: om de economie te redden, is de regering bereid om te doen whatever it takes. Volgens Hoekstra is het noodpakket onbegrensd. „We doen wat nodig is en zolang dat nodig is.” De maatregelen worden positief ontvangen in de Tweede Kamer.

Bevestigde besmettingen: 1.705

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 43

Donderdag 19 maart

Bruno Bruins treedt af

Bruno Bruins treedt af nadat hij de avond ervoor onwel was geworden tijdens een debat. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) neemt het coronadossier over. Hij zal worden ondersteund door de op 23 maart aangestelde minister Martin van Rijn (Medische Zorg).

Opmerkelijk genoeg is Van Rijn lid van oppositiepartij PvdA, al neemt hij formeel niet namens die partij deel aan het kabinet.



Maandag 23 maart

‘Intelligente lockdown’

In het weekend van 21 en 22 maart trekken mensen massaal naar stranden, parken en bossen. Volgens minister Ferdinand Grapperhaus (Justitite en Veiligheid, CDA) is dat „slordig, laconiek en asociaal”. Daarom worden er strengere maatregelen aangekondigd op een persconferentie waar maar liefst vier bewindspersonen aanwezig zijn: Rutte, Grapperhaus, De Jonge en Van Rijn.

De boodschap blijft zoals ze was, maar wordt nogmaals onderstreept: blijf zo veel mogelijk thuis en houd anderhalve meter afstand. Er komen boetes voor wie zich niet aan de regels houdt en alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden tot 1 juni 2020 verboden. Als iemand in een huishouden koorts heeft, moet het hele huishouden binnenblijven. Contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, mogen tot 6 april hun werk niet meer uitoefenen.

Volgens Rutte is het een ‘intelligente lockdown’ en zou een totale lockdown de volgende stap kunnen zijn. Er heerst na afloop veel onduidelijkheid over de aangekondigde maatregelen en tot wanneer die gelden. Rutte noemt de persconferentie naderhand „rommelig”.

Bevestigde besmettingen: 4.749

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 213

Dinsdag 31 maart

Verlenging maatregelen

De coronamaatregelen worden door het kabinet verlengd tot en met dinsdag 28 april. De scholen zullen langer dicht blijven, vanwege de meivakantie, die tot en met 3 mei duurt.

Rutte waarschuwt: „Na 28 april gaan we echt nog niet meteen terug naar de normale situatie.” Hij hoopt dan wel delen van het normale leven op te kunnen pakken. De uitbraak van het coronavirus bevindt zich op een hoogtepunt: 31 maart wordt de dag met de meeste bij het RIVM gemelde overledenen, 165.

Bevestigde besmettingen: 12.595

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 1039

1 – 20 April

Geen nieuwe maatregelen, zicht op versoepeling

Gedurende de maand april volgen er geen nieuwe maatregelen. Op de ic’s wordt het spannend, maar die kunnen het aan. Het aantal bedden is 5 april verdubbeld tot 2.400 en er worden dagelijks minder patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel het RIVM minder overledenen per dag meldt, komen die cijfers niet overeen met de stijging in het aantal overledenen dat het CBS constateert. Waarschijnlijk zijn er meer mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus dan er dagelijks wordt gemeld.

Rutte roept op om vol te houden en is tevreden met het rustig verlopen paasweekend. Ook laat hij weten dat terug naar normaal een weg van lange adem zal zijn en dat Nederland zich moet voorbereiden op de „anderhalvemetersamenleving”.

Drie ‘ankerpunten’ worden vastgesteld voor het verlichten van de maatregelen. Er moet goede zorg geleverd kunnen worden aan corona- en niet-coronapatiënten, ouderen en kwetsbaren moeten voldoende beschermd zijn en er moet zicht zijn op de verspreiding van het virus. Bij dit laatste punt zet het ministerie van Volksgezondheid in op een app. Dat proces mondt uit in een hectische en gehaaste zoektocht.

Bevestigde besmettingen: 33.405

Doden aan de gevolgen van Covid-19: 3751

Dinsdag 21 april

Besluit kabinet

Om 19.00 uur is er een persconferentie aangekondigd waarop het kabinet zal bekendmaken wat de stappen voor na 28 april zijn. Voor het eerst wordt er gesproken over een mogelijke versoepeling van maatregelen. Een aantal Europese landen is daar al mee begonnen.