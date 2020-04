OM eist in hoger beroep opnieuw vijf jaar celstraf tegen politiemol

Wegens het op grote schaal jarenlang verkopen van vertrouwelijke politie-informatie aan de Limburgse en Brabantse onderwereld moet de 34-jarige voormalige politierechercheur Mark M. uit Weert worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar.

Die eis heeft het Openbaar Ministerie maandag geformuleerd in het hoger beroep tegen de ontslagen politieman. Volgens advocaat-generaal Gerard Sta is „een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf nodig om zijn schaamteloze handelen af te straffen, maar ook als signaal naar elke andere politieambtenaar die overweegt zijn positie voor eigen gewin te moeten misbruiken”.

De geëiste straf is gelijk aan de veroordeling in eerste aanleg. Wegens grootschalige corruptie werd M. in februari 2018 door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Hij mag ook tien jaar lang geen publieke functie meer uitoefenen, zoals ook nu werd geëist.

De corrupte agent werd twee jaar geleden na zijn veroordeling opgesloten in de gevangenis, maar kwam een paar maanden later weer op vrije voeten door een administratieve blunder van het Openbaar Ministerie. Het hoger beroep werd daarna ernstig vertraagd omdat de verdachte zijn Oekraïense ex-partner wilde laten horen door de raadsheer-commissaris. De vrouw bleek lange tijd onvindbaar en toen ze was opgespoord wilde ze niets verklaren.

‘Vertrouwen ernstig geschaad’

Politieman M. heeft volgens het OM „het vertrouwen in en het aanzien van de politie ernstig geschaad door zijn functie voor eigen gewin te misbruiken. Hij heeft het politiekorps een slechte naam bezorgd. Het vertrouwen van de samenleving in de integriteit van de politie heeft daardoor een ernstige deuk opgelopen”, aldus de advocaat-generaal. Volgens hem zijn er ook sterke aanwijzingen dat door het handelen van M. een aantal politieonderzoeken „gefrustreerd” zijn. Hij hielp vooral „criminelen die zich bezig hielden met de hennepteelt”.

De zaak tegen M. geldt als een van de grootste corruptiezaken uit de geschiedenis van de Nederlandse politie. De hoofdverdachte werd in oktober 2015 – een maand na zijn aanhouding – door de toenmalige korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman aangeduid als „de rotste appel sinds tijden”. De politieagent zou uit meer dan honderd strafrechtelijke onderzoeken geheime informatie hebben gestolen en inlichtingen hebben verkocht aan de onderwereld.

Mark M. woonde de strafzaak maandag bij via een videoverbinding met Oekraïne, waar hij woont. Door de coronacrisis zou hij niet in staat zijn geweest naar Nederland te komen. M. wilde op de meeste vragen van de rechtbank geen antwoord geven. Hij zei alleen „uit nieuwsgierigheid” af en toe bevragingen te hebben gedaan. Hij zei daar nu spijt van te hebben.

‘Leven weer op orde’

De politieman vertelde dat hij sinds een jaar zijn leven „weer op orde” heeft en in Oekraïne „een vorm van stabiliteit” heeft gevonden. „Voor het eerst heb ik het gevoel dat ik meetel in de samenleving”. Hij vertelde een vast inkomen te hebben, maar wilde de naam van zijn bedrijf niet noemen. „Ik begrijp dat ik het vertrouwen in de politie heel erg heb beschaamd”, maar daar is hij naar eigen zeggen al zwaar genoeg voor gestraft.

Mark M. is van mening dat hij vooral door alle publiciteit die zijn strafzaak kreeg al voldoende is gestraft. De aanklager was dit niet met hem eens. „De publiciteit die deze zaak met zich mee heeft gebracht, mag niet leiden tot strafvermindering. Dat is zijn eigen schuld geweest. De woede en verontwaardiging was terecht. Hij heeft van binnenuit de rechtsstaat willen ondermijnen.”

Het Openbaar Ministerie vroeg het gerechtshof ook om bij een veroordeling meteen de gevangenneming te vorderen van M. Volgens justitie is er sprake van vrees voor herhaling en vluchtgevaar. Tegen drie medeverdachten, afnemers van gestolen politie-informatie, eiste Sta straffen van drie jaar, twaalf en acht maanden celstraf.