Onze dochter van 9 begint de dinsdag na Pasen aan haar vijfde week thuisonderwijs. Die ochtend moet ze drie keer inbellen voor verschillende activiteiten. „Pap, ik háát calls”, zegt ze na de derde, terwijl ze achterovergevouwen over haar bureaustoel hangt. „Maar ik weet al wel wat ik later tegen mijn eigen kinderen ga zeggen als die zich vervelen: „Jullie hebben de coronacrisis niet meegemaakt, dan weet je pas wat vervelen is!’”

