Koeweiti zijn nu wel bezorgd om de Bengaalse arbeiders: stel dat ze besmet raken!

‘Mohamed, van Dhaka naar Koeweit’, eronder een telefoonnummer. Met dikke stift op een tas geschreven. Aan de vale inkt te zien al een tijdje geleden. Vandaag hoopt Mohamed dat het andersom is: van Koeweit naar Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Zoals de honderden anderen die zich hier vanmorgen met hun rolkoffers en mondkapjes verzamelden op het stoffige schoolterrein. Ze willen gebruik maken van het aanbod van de Koeweitse regering voor illegalen: opvang, gratis vlucht naar huis, geen boetes en de mogelijkheid terug te komen.

, Ik ga naar huis! Hier is helemaal niks. Geen werk, geen geld, geen eten, geen vrouwen, niks”. De bolle man in pastelgroen overhemd is uitgelaten, zo graag wil hij weg uit Koeweit. Hij is vrolijker dan de meesten, die er angstig uitzien en van hot naar her worden gestuurd met hun gekreukelde en bevingerde A4’tje. Ze ogen allemaal hetzelfde: bruine pantalon, pastelkleurig overhemd en sandalen.

Tussen al deze mannen valt Farouq nogal op in zijn gloednieuwe kakikleurige buitensporttenue met hippe gympen en honkbalpet. Hij spant rood-wit lint om de boel in goede banen te leiden. De vriendelijke Koeweiti is vrijwilliger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. „De schuld voor deze ellende ligt deels bij de agenten in hun thuisland, deels bij ons. Wij hebben slechteriken hun gang laten gaan.” Hij doelt op Koeweitse zakenlui die grof geld verdienen aan valse visa en beloftes. „Nu moeten we dus iets doen; ik heb medelijden met deze mensen hier”.

Medelijden is niet de (enige) drijfveer voor deze regeling. Koeweit herbergt ten minste 150.000 illegalen, het leeuwendeel afkomstig uit India, Bangladesh en Egypte. En zolang ze voor een habbekrats je huis schilderden, op de brommer sigaretten bezorgden en verder in hun wijk bleven, kon hun bestaan niemand veel schelen. Zoals het ook niemand veel kon schelen dat een van de rijkste landen ter wereld sloppenwijken heeft die niet onderdoen voor die in Dhaka.

Moord en brand

Tot de coronacrisis. Toen schreeuwde iedereen ineens moord en brand over hoe het toch kon, zoveel lage lonen-migranten opeengepakt in zulke erbarmelijke omstandigheden. In een land als dit, schande. Wat als deze mensen besmet raakten? Dat zou als een lopend vuurtje door hun appartement, gebouw, straat, buurt en vervolgens – op de brommer met de sigaretten – de rest van het land gaan. Er moest iets gebeuren. Dus werd een amnestieregeling opgetuigd voor de illegalen en werden de overbevolkte wijken hermetisch afgesloten. En moest iedereen aan social distancing doen.

Dat is makkelijk praten, vanuit je villa, waar je je in je eigen vleugel kunt terugtrekken. Een Koeweitse vertelde hoe zij de tijd in zelfisolatie doorbrengt: „We hebben de thuisbioscoop verbeterd en de gym is nu ook weer gebruiksklaar." Haar hond trekt baantjes in het zwembad. Haar vader is longpatiënt. Nasleep van de oliebranden in 1990, dus hij moet inderdaad oppassen met het virus. „We houden dit gewoon vol tot er een vaccin is.”

Er zijn op het moment van schrijven zo'n 1.500 gevallen van besmetting in Koeweit bekend. Onder hen zo’n 300 Koeweiti’s, circa duizend Indiërs en een restgroep die bestaat uit twintig nationaliteiten. Waarom zoveel Indiërs besmet raken, is niet bekend. Misschien omdat vrijwel alle verpleegkundigen Indiaas zijn.

Soort uitroken

Farouq: „Natuurlijk willen ze nu terug; er is geen werk meer en het aanbod is genereus”. Hij erkent dat het inderdaad iets weg heeft van uitroken. De illegalen laten zich maar moeilijk vinden. Ze zijn nergens geregistreerd, hebben een ondergronds netwerk en houden het hoofd boven water met zwarte klussen. Een van de mannen hier in de rij werkte op een boerderij, wat gelijk staat aan een gammel gebouw met wat dieren in een bloedhete woestijn, waar een bewaker in eenzaamheid zijn tijd doorbrengt. „Hij zat ver weg”, zegt een vriend van de man, die zelf geen Engels of Arabisch spreekt. „Twee jaar in die ellende zonder geld, goed eten, visum.”

De man om wie het gaat glimlacht verlegen en frummelt wat aan een in plastic verpakt stukje cake dat op zijn rolkoffer ligt. Voor tijdens het wachten op registratie, de corona-test, de bus naar de opvang en dan de vlucht naar huis. Hopelijk. Want dat blijkt nog geen uitgemaakte zaak. Farouq: „Bangladesh neemt maar een beperkt aantal mensen terug. Dat zeggen ze niet met zoveel woorden, maar de medewerkers van de ambassade hier maken het zo moeilijk dat we dagelijks maar een paar honderd mensen door het systeem krijgen. Zelfde probleem met Egypte.”

Paar honderd Filippino’s

Heel groot zijn de aantallen illegalen die al vertrokken dan ook nog niet. Voor zover bekend werden tot nu toe een paar honderd Egyptenaren en een paar honderd Filippino’s teruggevlogen.

Achter hem druipen degenen die buiten de boot vielen af. Ze komen morgen of overmorgen terug, de aangewezen dagen voor Bengalen. Wie het dan nog niet is gelukt, valt terug in de illegaliteit. En moet hopen dat het probleem na de crisis structureel wordt aangepakt. Geen garantie in een land waar ad-hoc tot kunst verheven is.

Gewoonlijk zijn de miljoenen arbeidsmigranten onmisbaar voor de economie in de Golfstaten, maar nu alles stilligt, beschouwen de autoriteiten hen als een groot gevaar voor de gezondheid van de eigen burgers. Dus krijgen ze huisarrest en proberen de Golfstaten nu tijdelijk af te komen van sommige gastarbeiders. In Saoedi-Arabië en Qatar, waar het aantal besmettingen snel is gestegen, zitten veel arbeidsmigranten vast in overvolle kampementen, waar ze doorgaans na hun werk dicht op elkaar slapen in stapelbedden en soms niet eens over stromend water beschikken. Een ideale voedingsbodem, kortom, voor het virus. Betaald worden ze niet meer en de voedselvoorziening is problematisch, ook medische hulp is vaak afwezig. Plaatsen waar besmettingen zijn geconstateerd, worden in quarantaine geplaatst. Als ze geluk hebben, zoals in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), ontvangen arbeidsmigranten voedsel van liefdadigheidsorganisaties. Patiënten worden lang niet altijd behandeld in ziekenhuizen. Tegen hun zin deporteerde Qatar, dat twee miljoen arbeidsmigranten telt op 600.000 Qatari’s, In maart alvast enkele tientallen Nepalezen naar hun land van herkomst. Tot dusverre doen zich de meeste gevallen van Covid-19 voor bij arbeidsmigranten, in Saoedi-Arabië 83 procent van de 9.362. De zes Golfstaten bij elkaar tellen zo’n 26.500 gevallen; terwijl er 167 doden vielen. Zo’n 40.000 Pakistanen willen vertrekken uit de VAE. Maandag werd een begin gemaakt met hun repatriëring. Anderen blijven liever. Ze weten ook dat ze in eigen land niet welkom zijn en in quarantaine moeten. In Bahrein proberen de autoriteiten de arbeiders daarom in leegstaande, ruimere accommodaties onder te brengen. Zij hebben ook vluchten naar huis aangeboden, maar sommige landen waaronder India en eerst ook Pakistan, wilden daar niet aan meewerken. Daarop dreigden de Emiraten minder migranten uit die landen werk te geven. „Deze pandemie heeft de systematische discriminatie waarmee arbeidsmigranten in de Golf al lang te maken hebben extra duidelijk gemaakt en hun lijden nog verder vergroot”, zei een medewerker van Human Rights Watch vorige week in de Financial Times.